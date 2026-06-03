Valencia Basket y Baskonia calcan el parcial y salvan una situación extrema

Los dos equipos que parten con ventaja de campo en el play off de la ACB evitaron la sorpresa ante Bilbao Basket y Joventut y afrontan el segundo duelo con ventaja

Valencia Basket y Baskonia daban un paso adelante en sus respectivas eliminatorias ante el Bilbao Basket y el Joventut de Badalona y se han quedado a un paso de clasificarse para las semifinales de la Liga ACB, donde se cruzarían entre ellos en caso de pasar.

Especialmente compleja fue la victoria del Valencia Basket, quien estaba contra las cuerdas, pero pudo despertar a tiempo en los últimos minutos y escapar del lío en el que le había metido el Surne Bilbao Basket.

Los de Pedro Martínez tuvieron que hacer una remontada exprés de trece puntos en apenas tres minutos para lograr un triunfo que se antojaba imposible a poco del final y que pone contra las cuerdas a los 'hombres de negro' pese al gran partido que hicieron en el Roig Arena.

Al Bilbao Basket se le hizo largo el partido

El equipo de Jaume Ponsarnau dominó el partido durante 34 minutos y lo hizo con un juego sólido en un lado y otro de la pista. Cuando más difícil parecía la reacción, un tiempo muerto de Pedro Martínez serenó a los locales, elevaron su agresividad en defensa y, con el apoyo de la grada, lograron un parcial final de 21-5 que les llevó al triunfo final.

"Creo que ellos han jugado mejor que nosotros 34 minutos. Nos han defendido muy bien y nos han creado dudas a la hora de pasarnos la pelota. Hemos notado la presión del primer partido del playoff y estar mucho por detrás. También el exceso de responsabilidad por no haber dominado en la primera parte, pero es un error porque el Bilbao es un súper equipo y, de hecho, creo la eliminatoria está súper abierta", avisaba Pedro Martínez, que pudo respirar aliviado tras el importante triunfo.

Martínez vio cómo algunos de sus mejores hombres no estuvieron a la altura. Sí lo estuvieron los héroes ante el Panathinaikos, Montero y Key, autores de 17 puntos cada uno. Así como un Pradilla que se fue a los 15 puntos. Por el Bilbao Basket, los mejores fueron Frey y Hlinason, máximos encestadores de su equipo con 12 puntos.

El Baskonia también reacciona al final

Sin sufrir tanto, pero también llegando en desventaja -de un punto- al último cuarto, el Kosner Baskonia superó a un Asisa Joventut que plantó cara hasta que un parcial final, el mismo que se vivió en el Roig Arena (21-5), decantó el encuentro para el cuadro vitoriano.

Los de Galbiati volvieron a demostrar ser un equipo muy equilibrado y, cuando no destaca uno lo hace el otro. En esta ocasión, Eugene Omoruyi y Matteo Spagnolo se multiplicaron para tirar del carro local ante la fuerte defensa verdinegra, un equipo que dependió demasiado de Ricky Rubio y se le agotó la gasolina en los últimos minutos.

Tim Luwawu-Cabarrot, muy vigilado todo el partido, no pudo estar a su altura, pero permitió a algunos de sus compañeros tomar el relevo. Aparte de los indicados, Kurucs, Simmons y Diakité también aparecieron en momentos clave para darle a su equipo un triunfo que puede ser casi definitivo.