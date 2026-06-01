Cuadro, calendario, horarios y dónde ver en TV y online el playoff de la Liga ACB

Así quedan los emparejamientos de cara a la lucha por título en la Liga Endesa 2025-26, la cual comienza su postemporada este martes 2 de junio con Real Madrid y Barça sobre el parqué

Facundo Campazzo, durante un partido de Liga ACB contra Baskonia.IMAGO

Se acabó la espera. Tras una temporada regular no exenta de sorpresas, el playoff de la Liga ACB 2025-26 comienza este martes 2 de junio para hacernos vivir cuatro semanas repletar de emoción que concluirán con la proclamación de un campeón.

Como suele ocurrir desde hace tiempo, los favoritos son ampliamente conocidos por todos. El Real Madrid, tras concluir líder la fase regular, es el principal candidato a hacerse con el título, contando además con la proclamación de Mario Hezonja como MVP del curso. Sin embargo, no podrá despistarse ante otros colosos como Valencia Basket o Baskonia, y también con un Barça que estando herido apunta a ser aún más peligroso.

El gran problema de los blancos es que llegan con el juego interior muy tocado por las lesiones de Edy Tavares, Alex Len y Usman Garuba. Para paliar tal desgracia han firmado a Omer Yurtseven y a Mady Sissoko. Y en clave blaugrana, las aguas siguen bajando revueltas tras la anunciada marcha de Xavi Pascual a final de campaña.

Cuadro del playoff de la Liga ACB 2025-26

Con cuatro equipos por cada lado del cuadro, llama la atención que vayan por el mismo lado Real Madrid y Barcelona, que se verían en semifinales en caso de eliminar respectivamente a La Laguna Tenerife y UCAM Murcia, mientras que por el otro lado son favoritos para plantarse en semifinales Valencia Basket y Baskonia.

Calendario y horarios del playoff de la Liga ACB 2025-26

Cuartos de final

Martes 2 de junio

19h Primer partido | 4º UCAM Murcia – 5º Barça

21h Primer partido | 1º Real Madrid – 8º La Laguna Tenerife

Miércoles 3 de junio

19h Primer partido | 2º Valencia Basket – 7º Surne Bilbao

21h Primer partido | 3º Kosner Baskonia – 6º Asisa Joventut

Jueves 4 de junio

19h Segundo partido | 5º Barça – UCAM Murcia

21h Segundo partido | 8º La Laguna Tenerife – 1º Real Madrid

Viernes 5 de junio

19h Segundo partido | 7º Surne Bilbao – 2º Valencia Basket 21h Segundo partido | 6º Asisa Joventut – 3º Kosner Baskonia

Sábado 6 de junio

18h Tercer partido | 1º Real Madrid – 8º La Laguna Tenerife

21h Tercer partido | 4º UCAM Murcia – 5º Barça *Si solo hubiera un partido, se disputaría a las 19h.

Domingo 7 de junio

18h Tercer partido | 2º Valencia Basket – 7º Surne Bilbao

21h Tercer partido | 3º Kosner Baskonia – 6º Asisa Joventut *Si solo hubiera un partido, se disputaría a las 19h.

Semifinales

1º partido

Martes 9 de junio 20:00h - 1º/8º vs 4º/5º

Miércoles 10 de junio 20:00h - 2º/7º vs 3º/6º

2º partido

Jueves 11 de junio 20:00h - 1º/8º vs 4º/5º

Viernes 12 de junio 20:00h - 2º/7º vs 3º/6º

3º partido

Sábado 13 de junio 20:00h - 8º/1º vs 5º/4º

Domingo 14 de junio 20:00h - 7º/2º vs 6º/3º

4º partido (si fuera necesario)

Lunes 15 de junio 20:00h - 8º/1º vs 5º/4º*

Martes 16 de junio 20:00h - 7º/2º vs 6º/3º*

5º partido (si fuera necesario)

Miércoles 17 de junio 20:00h - 1º/8º vs 4º/5º*

Jueves 18 de junio 20:00h - 2º/7º vs 3º/6º*

Final

Si las semifinales acaban el 14 de junio (ambas en tres partidos):

- Jueves 18 20:00h - 1º Partido

- Sábado 20 20:00h - 2º Partido

- Lunes 22 20:00h - 3º Partido

- Miércoles 24 20:00h - 4º Partido (Si fuera necesario)

- Sábado 27 20:00h - 5º Partido (Si fuera necesario)

Si las semifinales acaban después del 14 de junio (al menos una se va a cuatro partidos):

- Sábado 20 20:00h - 1º Partido

- Lunes 22 20:00h - 2º Partido

- Miércoles 24 20:00h - 3º Partido

- Viernes 26 20:00h - 4º Partido (Si fuera necesario)

- Domingo 28 20:00h - 5º Partido (Si fuera necesario)

Dónde ver en TV y online el playoff de la Liga ACB 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

De igual forma, podrás seguir todas las noticias del playoff de la Liga Endesa a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás la mejor crónica del partido, al igual que informaciones de la Liga ACB y la NBA.