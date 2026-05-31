Xavi Pascual estalla tras el partido perpetrado por el Barça: "Hemos hecho el ridículo"

Lejos de poder pelear de tú a tú con el Valencia Basket, los azulgrana han mostrado una malísima imagen pese a estar jugándose la ventaja de campo de cara al playoff de la Liga ACB

El final del temporada del Barça, marcado por el anunciado adiós de Xavi Pascual, puede convertirse en un verdadero calvario. Pese a que desde el club han insistido en que están todos en la misma página y centrados en pelear por el título de la ACB, a las primeras de cambio ha habido un terrible descarrilamiento que se mide por un resultado de 77-102 ante el Valencia Basket, diciendo además adiós a la posible ventaja de campo para abrir el playoff. Como es lógico, Xavi Pascual se ha mostrado muy dolido en rueda de prensa.

"Hemos jugado, con mucha diferencia, nuestro peor partido de la ACB de todo el curso. Hemos hecho el ridículo, ha sido un partido horroroso en todas las facetas del juego", subrayó el técnico catalán, visiblemente molesto, en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Lejos de encontrar una explicación, el preparador azulgrana admitió su sorpresa por la imagen ofrecida por su equipo, que llegaba tras encadenar seis victorias consecutivas en la fase regular, pero que se descompuso especialmente en defensa en un encuentro decisivo.

"La importancia del partido era enorme y, en lugar de empujarnos, nos ha bloqueado por completo de forma inexplicable. Llevas muchos años en esta profesión y a veces ocurren cosas que no te esperas. Hoy, nadie entiende lo que ha pasado", comentó.

Un buen recorrido, pero sin premio final

Ya pensando en las eliminatorias por el título, la derrota deja al Barça en una situación delicada, ya que se medirá al UCAM Murcia sin factor pista, con apenas 48 horas para recuperar sensaciones, especialmente a nivel mental.

"Hay que ir paso a paso. Cada partido, a partir de ahora, es una final. Hemos hecho un gran tramo de temporada, con un balance de 22-6 desde el inicio de esta etapa, una cifra muy buena, aunque no haya sido suficiente para ser cabeza de serie. Ahora toca levantarse y competir con todo", explicó.

El Palau y las inmensas dudas del Barcelona

Por último, Pascual también asumió la responsabilidad de la mala imagen ante su afición, que despidió al equipo con una sonora pitada, y reconoció que la actuación del conjunto azulgrana merece "todas las críticas del mundo".

"Parece que cuando venimos al Palau, después de muchos días sin jugar aquí, nos volvemos a venir abajo. Nos ha pasado ya varias veces esta temporada. Empezamos mal, nos venimos abajo y luego ya no conseguimos reaccionar. El rival gana confianza y se escapa", concluyó.