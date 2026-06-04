El Real Madrid saca la apisonadora para evitar las vacaciones

El equipo de Scariolo le da una paliza a domicilio a La Laguna Tenerife y devuelve la eliminatoria al Movistar Arena madrileño

Sábado de altos vuelos en la ACB. La igualdad demostrada en la Liga se ha trasladado a los 'play off' y las dos primeras eliminatorias se resolverán en el desempate. Si el UCAM Murcia ha dado la sorpresa en el Palau Blaugrana y ha devuelto su serie a la capital pimentonera, el que ha hecho lo propio ha sido el Real Madrid en La Laguna. Y lo ha hecho demostrando una superioridad (83-118) impropia de lo que se había podido ver 48 horas antes.

El equipo blanco sacó su 'versión Euroliga' en el Pabellón Santiago Martín y jugó como se espera de él, por primera vez, en los dos últimos meses en la Liga ACB. La situación lo requería, ya que una derrota le mandaba de vacaciones antes de tiempo. Un peligro que volverá a correr el sábado, aunque esa vez será ante su público y con el aviso recibido el martes de que no se puede confiar.

En territorio lagunero no se confió ni cuando llegó al último cuarto con una victoria cómoda. Y así se plasmó en los 118 puntos con los que acabó el partido. Los de Txus Vidorreta aguantaron hasta el descanso, pero luego, ya no pudieron seguir el ritmo impuesto por los pupilos de Sergio Scariolo.

Liderados por Aaron Doornekamp, los laguneros dejaron claro que querían sentenciar la serie y dar la sorpresa, pero se encontraron con un Madrid que no era el del martes y en el que sus dos líderes, Campazzo y Hezonja. La aportación del argentino y el croata bastó para acabar el primer cuarto de forma ajustada. En el segundo, aunque con rentas asequibles de asumir, los blancos se escaparon, con Gaby Deck, Sergi Llull y el recién fichado Sissoko tomando el relevo.

Patty Mills se vio muy solo en La Laguna

En La Laguna Tenerife, ante la 'ausencia' de Marcelinho Huertas, Jaime Fernández aparecía de forma intermitente y todo quedaba en manos de Patty Mills, que acabó con 21 puntos como máximo anotador del encuentro.

Demasiado poco para aguantar el ataque coral de un Madrid en el que hasta siete jugadores acabaron con diez o más puntos. Y en el que sus nuevos pívots, Yurtseven y Sissoko, dominaban a placer bajo los aros.

El Real Madris sentencia y humilla

Los seis puntos al descanso (45-51) se transformaron rápidamente en una ventaja importante en el tercer cuarto, en el que el Madrid rompió el partido con Théo Maledon, Trey Lyles o Andrés Feliz haciendo de las suyas.

El partido estaba sentenciado (65-85) antes de afrontar el último cuarto, pero viendo la remontada 'express' del martes, en el Madrid nadie se confió y el golpe encima de la mesa fue de campeonato.

La Laguna Tenerife 83-118 Real Madrid

La Laguna Tenerife (24+21+20+18): Huertas, Sastre (2), Scrubb (4), Doornekamp (8) y Abromaitis (6) -quinteto inicial-; Fridriksson, Fernández (14), Mills (21), Van Beck (11), Yebo (12), Alderete (3) y Bordón (2).

Real Madrid (21-30-34-33): Campazzo (10), Abalde (3), Deck (11), Hezonja (20) y Sissoko (6) --quinteto inicial--; Feliz (6), Maledon (16), Llull (12), Lyles (13), Krämer (7), Almansa y Yurtseven (14).

Árbitros: Perea, Sánchez Sixto y Martínez Silla.