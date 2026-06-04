El Barça no sale del pozo ni cuando le abren la tapadera
Tras barrer al UCAM en Murcia, los de Xavi Pascual desperdició su oportunidad de cerrar el 'play off' en casa y ahora deberán ganarlo a domicilio
Tras mostrar una superioridad apabullante en el inicio del 'play off' y recuperar la ventaja de campo, el Barça se ha metido en un lío y tendrá que resolver su eliminatoria ante el UCAM Murcia a domicilio tras caer derrotado en el Palau Blaugrana por 87-90. El duelo de desempate llegará en 48 horas, este sábado, en Murcia.
El partido, con muchos altibajos y máxima igualdad, llegó empatado al último minuto. Y ahí, ganó el equipo que cometió menos errores, que fue el pimentonero. Pese a que Forrest falló tres tiros libres, al Barça se le escaparon rebotes decisivos, Vesely cometió tres faltas en 24 segundos y fue expulsado, Martin anotó los tiros libres clave a 13 segundos y, con una última jugada favorable, ni Joel Parra ni Kevin Punter acertaron desde más allá del arco para forzar la prórroga.
Sito Alonso no abroncó a sus hombres tras la derrota del martes, asumió la superioridad de un equipazo como el Barça y se aprestó a picarles para que vendieran cara la eliminación tras una temporada de ensueño. Y estos respondieron un partidazo en el Palau.
El equipo murciano mejoró en ataque y en defensa, especialmente en lo primero, ya que en el primer encuentro estuvieron muy desacertados y no fueron capaces de superar la 'trampa' que les había preparado Xavi Pascual.
Máxima igualdad entre Barça y UCAM
En Barcelona también fue a remolque durante parte del encuentro, pero con desventajas que nunca estaban por encima de los dos dígitos y que le daban esperanzas para reaccionar. Con DeJulius en su línea la historia era otra, había opciones de desatascar la defensa blaugrana.
Las ganas iniciales del equipo murciano le llevaron a mandar por momentos en el marcador y acabar el primer cuarto mandando por cuatro (18-22). Con Forrest acompañando, el Barça bastante hacía con mantenerse y esperar su momento.
Éste tardó en llegar, pero los puntos de Joel Parra permitieron en esta fase que el marcador se mantuviera igualado y que, incluso, el Barça recuperar un punto al descanso (40-43).
El paso por vestuarios cambió al equipo de Pascual, que dio un paso adelante, tratando de sentenciar la eliminatoria. Fueron los mejores minutos de Punter y la continuidad de un Shengelia que, mientras estuvo en pista, lideró a los suyos. Parecía que el Barça se iba a escapar, pero entre DeJulius, Nakic y Raieste lo evitaron, y mantuvieron el marcador en un puño antes del gran duelo final.
Ahí, el UCAM tuvo una cierta ventaja, el equipo local reaccionó con Brizuela y Shengelia y remontó con un tiro de Punter que permitió a los blaugranas afrontar por delante el último minuto y medio. Al tramo decisivo se entró con empate y ahí, la eficacia murciana fue mayor y el equipo de Alonso forzó el desempate.
Ficha técnica del Barça 87-90 UCAM Murcia
Barça (18+22+26): Marcos (3), Punter (15), Clyburn (8), Shengelia (18), Fall (8) -equipo inicial-, Vesely (10), Satoransky (5), Parra (11), Brizuela (7), Cale y Laprovittola.
UCAM Murcia (22+21+24+): DeJulius (22), Radebaugh (11), Raieste (5), Nakic (9), Cate (2) -equipo inicial-, Forrest (11), Cacok (8), Falk (4), Martin (18) y Hands.
Árbitros: Fernando Calatrava, Rafael Serrano y Alberto Baena. Eliminaron por cinco faltas al local Vesely (min.40).