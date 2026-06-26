Florentino Pérez se 'baja los pantalones'

El presidente del Real Madrid se rinde a la evidencia de lo que quiere la afición y acepta otra de las peticiones del sector crítico que votó en su contra

Florentino Pérez ganó con cierta claridad las elecciones a la presidencia del Real Madrid el pasado 7 de junio. Sin embargo, recibió un serio aviso que, alguien tan inteligente como él, captó muy pronto. Ese 35% de socios que votó en su contra le mandó un mensaje.

Él, nada más confirmar su victoria, avisó que su objetivo sería contentar también a ese 35% y se ha puesto manos a la obra. Así han llegado los fichajes mediáticos que están aterrizando, algunos como Bernando Silva o Cucurella, que han levantado los decaídos ánimos del madridismo.

Ha dejado a un lado la política de los últimos años de fichar a jugadores con mucho futuro, pero que aún tenían recorrido para hacerse con futbolistas de rendimiento inmediato. Y apunta a algún fichaje mediático para lo que resta de verano. Un tercer año sin ganar nada no se lo puede permitir.

La NBA le pasa factura

Sin embargo, aunque todos piensan en fútbol cuando hablan de ese sector de la afición que no estaba contento con Florentino Pérez, los aficionados del baloncesto tampoco estaban muy contentos con él. Y eso que Florentino Pérez se ha volcado con esta sección en los últimos años y ésta le ha dado muchas alegrías.

Los aficionados no estaban descontentos con el equipo ni por los malos resultados de este año, sino por la obsesión de Florentino Pérez por jugar la NBA Europa y apartarse de la Euroliga, mientras todos los demás clubes grandes de Europa habían llegado a un acuerdo para seguir ligados a ella durante la próxima década.

El Barça había sido el último y, tras varios titubeos, había firmado. Esa oposición manifiesta quedó clara en el Movistar Arena madrileño, pero también en las urnas y habrá motivado la marcha atrás blanca.

El Madrid, confirmado en la Euroliga por diez años

Hace unos días se confirmaba que el Real Madrid iba a firmar por diez años con la Euroliga y este mismo viernes, la propia competición continental ha hecho oficial los equipos que jugarán la próxima temporada, en la que estará el Madrid y en la que entra el Besiktas por el Mónaco, al que los problemas económicos han sacado de la máxima competición del baloncesto continental. También han anunciado que en la siguiente edición (27-28) pasará de 20 a 24 equipos, pero eso es lo de menos, lo importante para los madridistas es que su equipo sigue junto a los clubes míticos del viejo continente.

Para poder entrar y participar con una franquicia de la NBA Europa, el Madrid tenía que cambiar los estatutos y 'privatizarse' en parte, algo que reiteró en numerosas ocasiones Riquelme en la campaña electoral para tratar de tumbar a su adversario.

Florentino Pérez parece haber aprendido esta lección. El Madrid estaba encantado con él, pero no estaba contento con todo lo que hacía y eso, en otras circunstancias, podría costarle el puesto.