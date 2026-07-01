Valencia Basket arruina los planes del Real Madrid con Kam Taylor y ya prepara un nuevo ataque

La entidad 'taronja' reacciona a tiempo tras la ofensiva madridista para certificar la continuidad de su alero, evitar que se marche junto a Pedro Martínez a la 'casa blanca' y cambiar la tendencia de lo que parecía ya una desbandada generalizada

¿Dispuesto a plantar cara? Por supuesto. El Valencia Basket se está viendo acorralado por los gigantes de Europa, pero ello no quiere decir que no tenga sus propias armas para responder, tal y como han hecho con el Real Madrid después de que estos se hayan llevado por sorpresa a Pedro Martínez y hayan tocado a varios de sus jugadores. Pues bien, con Kam Taylor no han podido.

Tal y como ha hecho oficial la entidad 'taronja', el jugador estadounidense ha hecho oídos sordos a los cantos de sirena blancos (y a una oferta de Panathinaikos) para terminar renovando su contrato con los valencianos hasta el 30 de junio de 2028. Es un gran paso al frente para los del Roig Arena, pero no piensan quedarse ahí y ya preparan otro ataque para desarmar al Madrid.

Kam Taylor, pieza esencial para el Valencia Basket

Taylor llegó al Valencia tras pagar su cláusula de salida al Unicaja y ha sido pieza clave en la exitosa temporada del equipo que ha dirigido Pedro Martínez, que ha incluido la presencia en la Final Four de la Euroliga y los títulos de la Supercopa y de la Liga ACB.

En cuanto a sus números, el exterior ha sido el segundo mejor anotador del equipo con una media de 11,8 puntos, y el segundo jugador más valorado, con 13,3 créditos, disputando además 76 de los 91 partidos del equipo con una media de algo más de 23 minutos de media sobre el parqué.

El contrato inicial de Taylor acababa al final de la campaña 2026-27 y ahora se amplía hasta la 2027-28, aunque podría incluir un ejercicio más. La ampliación y mejora del contrato se ha cerrado justo después el técnico Pedro Martínez comunicara al Valencia Basket que abandonará el club con destino al Real Madrid. Obviamente, con el nuevo contrato se ha elevado su cláusula de rescisión.

Jaime Pradilla, siguiente estación 'antiMadrid'

Es más difícil, pero lo van a intentar. Jaime Pradilla es uno de los principales objetivos blancos en el mercado de fichajes y como tal se lo han hecho entender poniéndole un gran contrato por delante y asegurándole que no supone ningún problema pagar su cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros. Pese a tal ofensiva, el propio jugador dice no tener decidido su futuro, contando además con una oferta también potente para seguir en Valencia.

"Contento con la temporada que he hecho para que me permita decidir. Cuando tenga que decidir mi futuro, hablaré. Es una decisión personal que tengo que hablar con mi familia", señala el jugador interior de los 'taronja'.