El Real Madrid despide a Sergio Scariolo y el Barça toma posiciones en el grupo de interesados

Según informa diario Sport, la entidad blaugrana tendría al preparador italiano como una opción para su banquillo en el caso de que las negociaciones con Baskonia por Paolo Galbiati no llegasen a buen puerto

La última aventura de Sergio Scariolo en el Real Madrid ha sido cualquier cosa menos agradable. Si bien llegó como la pieza esencial de un proyecto a largo plazo, diversas polémicas y unos resultados muy irregulares fueron poniéndole en jaque; tanto es así que el conjunto blanco ha anunciado ha anunciado su cese, abriendo así la puerta a un grupo de interesados (ya son tres) en el que aparece su gran rival, el Barça.

Pese a firmar tres años de contrato el pasado verano y alcanzar las finales de la Supercopa Endesa, la Copa del Rey y la Euroliga, el conjunto 'merengue' renovará su proyecto con un nuevo técnico, con el español Pedro Martínez, del Valencia Basket, como principal candidato, y es que se da casi por hecha su llegada.

En cuanto a la entidad de la Ciudad Condal, esta quiere hacerse con los servicios de Palolo Gabiati, pero estando bajo contrato con Baskonia, y dadas las reticencias de estos a facilitar su salida, se están buscando alternativas y, según informa diario Sport, el ex de la casa blanca estaría entre esas opciones.

El Real Madrid explica el despido de Sergio Scariolo

En el comunicado emitido por el club que preside Florentino Pérez, se asegura que la decisión ha sido tomada de "mutuo acuerdo" con Scariolo, para así poner fin a su etapa como técnico del equipo de baloncesto.

"El Real Madrid, que siempre será su casa, le agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en nuestro club, y le desea, tanto a él como a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", señala la entidad.

La realidad es que la prematura eliminación en los cuartos de final de la Liga ACB ante La Laguna Tenerife disparó la rumorología sobre un posible cese del técnico, que en la rueda de prensa posterior al tercer y definitivo encuentro recordó que había firmado por tres campañas con el club. Pese a mostrar fortaleza, ya muchos daban por hecho que no continuaría.

Barça, Valencia o vuelta a casa

Tal cual suena. El Barça, como ya comentábamos, lo tiene en su agenda. Mientras, en el Valencia Basket están a la espera de la confirmación de la partida de Pedro Martínez, pero es obvio que alguien como Scariolo siempre es una golosa opción.

¿Y fuera de España? Aunque Scariolo está muy a gusto en su casa de Marbella, podría no ver con malos ojos volver a Italia. Allí, el más interesado sería el Basket Club Roma SPQR, respaldado por la superestrella de la NBA Luka Doncic y el veterano ejecutivo Donnie Nelson. Es un proyecto en ciernes y quizás construir algo nuevo, desde la Eurocup, sea de su agrado. Toca esperar acontecimientos.