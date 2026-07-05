El Barça teme un nuevo robo del Madrid en el mercado de fichajes

Los blancos habrían entrado, tras el fichaje de Pedro Martínez, en la puja por el principal objetivo barcelonista para su juego exterior

El Real Madrid, pese a acabar el campeonato liguero antes que ninguno de sus grandes rivales por su inesperada eliminación en cuartos de final, ha sido el último en moverse en el mercado. Pero cuando lo está haciendo está rompiendo todos los planes de sus principales contrincantes.

La salida del Chacho Rodríguez y el regreso de Juan Carlos Sánchez lo frenaron todo. Sin embargo, en la última semana, han cambiado de entrenador y le han 'quitado' al Valencia Basket a su técnico. Y también se han llevado del conjunto taronja su mejor jugador nacional, un Jaime Pradilla cuyo fichaje aún no ha sido oficializado en la casa blanca.

El siguiente en el que han puesto los ojos es en un jugador que tenía bastante adelantado el Barça. El equipo blaugrana ha hecho una auténtica revolución y este mismo sábado anunció la marcha de Will Clyburn. Es la novena baja que dan tras las de Satoransky, Laprovittola, Vesely, Willy Hernangómez...

El Barça, con cinco fichajes atados

Aunque sólo han hecho oficial un fichaje, ya tienen cerrados a cuatro más. Y uno de los que también estaba muy cerca, Isaac Bonga, podría caerse por la supuesta intromisión de su eterno rival.

Desde Barcelona recuerdan que este verano, en fútbol, el club blanco ya les birló sobre la marcha a Bernardo Silva cuando todo hacía indicar que lo tenía apalabrado con los blaugranas y al Atlético como alternativa. Y que podría repetirse el caso con Alessandro Bastoni, que lleva sonando todo el año como posible fichaje barcelonista y el Madrid se ha fijado en él últimamente.

Y el caso podría repetirse en la sección de baloncesto. Según apunta el periodista Matteo Andreani, el Real Madrid ha ofrecido al internacional alemán una oferta superior a nivel económico a la del Barça y le vincularía por tres años, los mismos que tiene de contrato Pedro Martínez, quien habría sido su valedor.

Bonga quedó 'libre' hace unos días tras desvincularse del Partizan de Belgrado y está escuchando ofertas, aunque sin cerrar ninguna todavía. El jugador alemán es el gran objetivo del Barça para su juego exterior junto al francés del Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot, aunque el primero parecía más fácil, ya que para fichar a este último siempre tendrá que lidiar con derecho de tanteo que tiene el club baskonista. La salida de Clyburn ha dejado como único alero en la plantilla culé a Joel Parra.

El Real Madrid, tarde, pero intenso

El Real Madrid apenas ha dado bajas desde que acabó el campeonato. Sólo se sabe que Trey Lyles salía y que algunas piezas (Okeke, Kramer...) no van a seguir. Pero se teme que Mario Hezonja haga valer su cláusula de salida para irse a la NBA después de la marcha de Sergio Scariolo, con quien estaba muy a gusto. De ahí que se haya empezado a mover para fichar exteriores.

A diferencia de su rival, los blancos tienen muchos jugadores con contrato y han cubierto la importante baja para toda la temporada de Usman Garuba con Jaime Pradilla. Pero Pedro Martínez querrá algún jugador acorde al baloncesto que le gusta hacer y habrá, seguramente, más cambios.

Madrid y Barça no son los únicos que codician a Isaac Bonga, aunque los blancos suelen tener mucho peso cuando entran en el mercado. Y más cuando aún no se habían movido este verano por ninguno de los grandes nombres que se han cerrado en la Euroliga.