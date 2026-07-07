El Valencia Basket sorprende con el sustituto de Pedro Martínez

El equipo taronja, con el que se habían relacionado varios técnicos de prestigio en la Euroliga, tira de un entrenador formado por ellos mismos

Aunque ya se sabía hace días, el Real Madrid anunció este lunes el fichaje de Pedro Martínez como sustituto de Sergio Scariolo. El técnico catalán, que las dos últimas temporadas ha dirigido al Valencia Basket y que este año ha sumado dos títulos con el club taronja, dirigirá al fin a uno de los dos 'grandes' del baloncesto español después de una larga y triunfal trayectoria en la Liga ACB.

De hecho, este mismo martes, el club blanco ha oficializado también el fichaje de Jaime Pradilla, que también llega procedente del club levantino y que firma por los blancos por cinco temporadas. "El Real Madrid C. F. y Jaime Pradilla han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot, procedente del Valencia Basket, será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas, hasta el final de la 2030-2031", publica el club de la capital de España.

No son los únicos que les han 'robado' a los taronja, que han visto cómo salían De Larrea, Montero, Badio… Aunque al menos han podido anunciar ya algún fichaje de renombre como Dylan Osetkowski. La gran duda estaba en quien supliría a Pedro Martínez, un puesto para el que sonaban nombres muy reputados en la Euroliga y que estaban sin equipo.

Xavi Albert, a la sombra de Mumbrú y Pedro Martínez

Sin embargo, el Valencia Basket ha sorprendido a todos y ha designado como entrenador principal al que era ayudante del catalán en las últimas temporadas: Xavi Albert.

A sus 39 años, la experiencia de Albert al frente del equipo valenciano no es nueva, pues ya tuvo que dirigir de urgencia, durante 11 partidos, al conjunto taronja cuando fue destituido Alex Mumbru. Luego, se quedó como ayudante de Pedro Martínez tras el fichaje de éste. Se trata de un entrenador de la casa, muy valorado en el Valencia Basket y en la selección española, de la que también ha formado parte en alguno de sus combinados.

El propio club taronja sacaba pecho, en el comunicado en el que hacía oficial su elección, por su apuesta y por poder contar con alguien que sentía los colores. "Con este nombramiento, Valencia Basket hace una apuesta por la continuidad de una identidad clara y un estilo de juego muy definido dándole la oportunidad al ayudante principal del cuerpo técnico de las últimas temporadas. Y se mantiene fiel a su filosofía de apostar por el talento salido de L’Alqueria del Basket cuando se encuentre preparado, cerrando el círculo de un técnico que ha ido creciendo y destacando en nuestras categorías de formación y en las de la selección española con su nombramiento como entrenador jefe del primer equipo masculino", publican.

Experiencia en una Liga de Verano de la NBA

Xavi Albert ya hizo campeón al equipo júnior del Valencia Basket en el Adidas Next Generation Tournament 2018 y estuvo a un paso de ascender al filial a LEB Oro. En 2023, con la selección española sub 16, se proclamó campeón de Europa. Ahí dio el salto al primer equipo del Valencia Basket como ayudante de Mumbrú. Entre medias también ha tenido una breve experiencia en Estados Unidos, ya que participó con los Blazers, en 2022 en la Summer League de Las Vegas.

Al Valencia Basket llega con el gran reto de mantener el nivel ofrecido este año, en el que han sido campeones de la Supercopa de España y de la Liga ACB, y se han metido, por primera vez en su historia, en la Final Four de la Euroliga. Será un reto difícil porque han perdido a parte de sus estrellas, pero el club quiere reforzarse para no bajar el nivel y poder seguir peleando por los títulos.