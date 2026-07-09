El Valencia Basket completa su millonaria jugada con Brancou Badio

En un verano que se está viviendo al rojo vivo en el conjunto 'taronja', la cara de la moneda llega a través de un inesperado impulso financiero que consolida su posición de privilegio dentro del baloncesto europeo

Parece que para el Valencia Basket 'no hay mal que por bien no venga'. Si los palos se han sucedido a base de salidas –alguna tan traumáticas como la de Pedro Martínez al Real Madrid–, al otro lado de la balanza tenemos las consecuencias positivas de una desbandada general que si bien ha trastocado los planes deportivos, también ha demostrado, como con Brancou Badio, que los 'taronja' estaban preparados para convertirla en una millonaria jugada.

Brancou Badio, el último en abandonar el barco

Tal y como se esperaba desde hacía semanas, el escolta Brancou Badio ha fichado por el Panathinaikos con un contrato de tres campañas. Previamente, el Valencia había anunciado la salida del jugador senegalés tras haberse abonado el importe íntegro de su cláusula de rescisión.

El Valencia, equipo en el que ha militado las últimas dos campañas, y Badio habían llegado a un acuerdo en abril para ampliar su contrato hasta 2029 pero semanas después el Panathinaikos le hizo una propuesta que lo cambió todo.

En cierto que los valencianos contraatacaron con una propuesta de mejora contractual pero la insistencia del Panathinaikos, que le mejoró su oferta, hizo que Badio se decidiera definitivamente por salir del Valencia.

El ingreso millonario del Valencia Basket

Aunque nunca se puede dar nada por hecho, con el adiós de Badio la entidad 'taronja' da por cerrado el capítulo de salidas con un balance realmente positivo, ya que sumando a Jean Montero, Pedro Martínez, Jaime Pradilla y Sergio de Larrea hablamos de un importe ingresado que se mueve alrededor de los cinco millones de euros.

No se puede hablar de sorpresa en ningún caso salvo el de Pedro Martínez. Hace meses que los valencianos habían asumido la marcha del dominicano Jean Montero, la cual llegó previo pago del importe de su cláusula de rescisión para ir al Olympiacos. También sabía el Valencia cuando ganó la Liga ACB que no había convencido a Badio para seguir en el club y el senegalés ha sido anunciado como nuevo jugador de Panathinaikos con un contrato hasta 2029.

Menos se esperaba la partida de Pedro Martínez, que en la celebración liguera dio a entender que seguiría en el club, pero horas después anunció que ficharía por el Real Madrid, también previo pago del importe de su cláusula de rescisión. El mismo camino y la misma fórmula ha usado el ala-pívot Jaime Pradilla.

Sergio de Larrea, a la NBA

Siguiendo esa senda de despedidas, horas antes del cuarto y último partido de la final ante el Barça, Sergio De Larrea fue elegido en la primera ronda del 'draft' de la NBA y la entidad asumió desde entonces que el vallisoletano dejaría el club, una salida que se concretó la semana pasada con Dallas Mavericks como destino definitivo.

Además, el club también ha anunciado estos días las salidas de Braxton Key, tras acabar su contrato y no aceptar la renovación que le propuso el club ante una propuesta del Fenerbahce. Igualmente, han dejado el club Darius Thompson, Xabi López-Arostegui e Isaac Nogués. En el caso de los tres, la iniciativa ha sido del Valencia o al menos conjunta por lo que el club puede haber tenido que desembolsar algunas cantidades como compensación. Ahora mismo, la plantilla está compuesta por 11 jugadores por lo que, si no hay nuevas marchas, al menos hará tres fichajes para completarla.