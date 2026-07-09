El Barça aparca la opción Scariolo y elige a su nuevo entrenador

La entidad blaugrana quiere dar un importante paso al frente en su planificación con un nuevo jefe de vestuario para las próximas campañas; tanto es así que Joan Laporta se ha puesto al frente de las operaciones

Tras semanas en las que el Barça parecía completamente a la deriva, el conjunto catalán se ha terminado por poner las pilas. La lista de malas noticias –fichajes que se escapan– han nadado en paralelo a la rumorología sobre el nuevo entrenador, la cual empezó con la determinación de contratar a Paolo Galbiati y continúo con la opción real de hacerse con los servicios de Sergio Scariolo. Pues bien, ni una ni otra.

Joan Laporta toma el mando

Si durante el inicio del verano Joan Laporta ha estado en un segundo plano respecto a la planificación del equipo de baloncesto, ahora se ha puesto al frente de las operaciones para determinar el camino a seguir; tanto es así que las especulaciones han dado paso a las certezas.

Durante un par de semanas se ha puesto en negro sobre blanco que Paolo Galbiati era el entrenador deseado, pero a su vez estaba claro que todo dependía de que Baskonia diese su brazo a torcer para rebajar el precio de su salida. No ha sido así y el plan se ha tenido que cambiar hasta el punto de que según diario Sport Sergio Scariolo era una opción muy real.

Lo cierto es que el ex entrenador del Real Madrid y la Selección Española cumplía con todos los requisitos para ser el elegido, ya que tenía el prestigio suficiente para ser un líder fuerte en el nuevo proyecto. Sonaba bien, pero el Barcelona ha preferido finalmente tomar otro camino.

Aleksander Sekulic, el elegido para el banquillo

Tal y como adelantaba RAC1, el Barça no solo ha señalado en rojo el nombre de Aleksander Sekulic, sino que se ha lanzado para cerrar su contratación hasta el punto de reunirse con él en la Ciudad Condal. Al encuentro han acudido Joan Laporta y Josep Cubells, y en el mismo se le ha puesto sobre la mesa no solo la oferta de contrato, sino las líneas maestras del proyecto deportivo que preparan para las próximas temporadas.

Aunque no hay nada cerrado, diario Sport asegura que ha habido muy buena sintonía entre las partes y que el Barça está plenamente convencido de que es la persona idónea para el puesto dada su experiencia internacional.

Intercambio de entrenadores con el Dubai Basketball

A sus 48 años Sekulic es un técnico muy curtido en el primer plano europeo. Si la pasada campaña dirigió al Dubai Basketball mientras es a la vez seleccionador de Eslovenia, anteriormente pasó por Lokomotiv Kuban y Zenit de San Petersburgo. Exacto, siempre ha estado en la élite del Viejo Continente.

Por cierto, si finalmente se diese la operación, curiosamente viviríamos un intercambio de inquilinos en los banquillos entre Barça y Dubai Basketball, puesto que Xavi Pascual ha firmado por el equipo de los Emiratos y Sekulic llegaría a la Ciudad Condal.