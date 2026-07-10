El Joventut sale de pesca a Barcelona y deja dos fichajes encarrilados

La Penya está centrada en dar forma a una gran plantilla de cara al próximo curso y, tras anunciar la firma de Emir Sulejmanovic, tiene otras dos cerca procedentes del Barça

El mercado de fichajes se está moviendo de manera brutal en la Euroliga, pero en casa, en la Liga ACB, no le están yendo a la zaga, sobre todo con un Joventut que ya cuenta con grandes jugadores, que acaba de cerrar el fichaje de Emir Sulejmanovic (procedente de Unicaja) y que ahora ha echado sus redes sobre dos piezas que llegarían directamente desde su gran rival catalán, el Barça.

El Joventut anuncia el fichaje de Emir Sulejmanovic

La Penya ha cerrado la contratación del jugador interior Emir Sulejmanovic, procedente del Unicaja, que se ha convertido en el tercer fichaje del verano al firmar por una temporada con los verdinegros.

La llegada a Badalona se da tras una temporada irregular en Málaga, donde tuvo unos promedios de 6,3 puntos y 4,3 rebotes por partido. Su mejor temporada en la Liga Endesa, sin embargo, fue justo la anterior, cuando de la mano del Casademont Zaragoza se fue hasta los 13,7 puntos y los 7,2 rebotes por encuentro.

Precisamente, tras su magnífica temporada con los aragoneses, el Asisa Joventut ya quiso ficharlo el pasado verano, pero la oferta a última hora del Unicaja hizo que la operación descarrilara. El ala-pívot bosnio, que estuvo dos años en la cantera del Barça, cuenta como cupo de formación en la Liga de Campeones de la FIBA, pero no en la Liga Endesa.

Dos llegadas encauzadas desde el Barça

La dirección deportiva del Joventut está trabajando duro para tener cerrada la plantilla lo más pronto posible, algo que desea hacer cerrando las contrataciones de dos jugadores que acaban de dejar el Barça como son Nico Laprovittola y Miles Norris.

Según informa Ernest Macià de Catalunya Radio, la sintonía entre la Penya y el veterano base es muy buena, pero este sigue priorizando continuar en la Euroliga. Por ello, quiere apurar algo más el verano de cara a encontrar una oferta atractiva que le convenza a nivel deportivo y económico.

Paralelamente al movimiento por el jugador argentino se ha dado también un acercamiento con el ala-pívot Miles Norris. Con su llegada se daría un importante impulso al juego interior, aunque en cualquier de los casos se iría a por otro pívot.

Tres fichajes y Ricky Rubio en espera

Como decíamos, la de Sulejmanovic es la tercera incorporación estival de los verdinegros tras las ya anunciadas del alero Álex Reyes y el escolta Isaac Nogués. Por otro lado, todos los ojos están también en el base Ricky Rubio, que se espera también que en los próximos días comunique si renueva o no con el equipo dirigido por Dani Miret.