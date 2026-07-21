Así quedan las semifinales de la Supercopa de la Liga ACB

El sorteo celebrado este martes 21 de junio nos depara la reedición de la última final de la Liga ACB entre el Valencia Basket y el Barça como plato fuerte del que será el primer título oficial de la temporada 2026-27

Estamos en pleno mercado de fichajes de la Liga ACB, pero eso no quita que por medio se haya celebrado el sorteo de las semifinales de la Supercopa de la Liga ACB, las cuales se disputarán el día 19 de septiembre en el Palau Olímpic de Badalona, antes de la celebración de la gran final el día 20.

El azar ha querido que se repitan no solo eliminatorias de la última edición del playoff de la Liga Endesa, sino que además vivamos de nuevo la que fue la lucha por el título entre Valencia Basket y Barça, la cual se acabó decantando para los 'taronja' por 3-1.

El resultado del sorteo de la Supercopa ACB

El sorteo de la competición, que reúne a Joventut como anfitrión, Baskonia como vencedor de la Copa del Rey y a Valencia Basket y Barça como ganador y finalista, respectivamente, de la Liga Endesa, se ha celebrado en el Museo de Badalona y ha contado como mano inocente con la exnadadora Mireia Belmonte, hija predilecta de la ciudad.

Durante el acto, el presidente de la ACB, Antonio Martín, ha destacado el atractivo que ha ido adquiriendo, con el paso de las temporadas, la Supercopa Endesa como el torneo que estrena cada año el nuevo curso del baloncesto profesional en España.

"Son cuatro equipos a los que tendremos que descubrir en muchos casos. Y esa es para mí la parte más divertida de la Supercopa: ver cómo se rehacen esos equipos, como empiezan proyectos nuevos. Es el torneo de pretemporada que nos va a enseñar qué plantillas y que propuestas de baloncesto hace cada entrenador", ha afirmado Martín.

Y es que tanto Valencia, que además es el vigente campeón del torneo, como Barça, Baskonia y Joventut presentarán numerosos cambios respecto a los equipos con los que compitieron la pasada temporada, una profunda renovación deportiva que, en el caso de los dos primeros, también afectará al banquillo.

Así quedan las semifinales de la Supercopa ACB

Volviendo a lo que es el sorteo puro de la competición, más allá de repetirse la final de la Liga Endesa también volveremos a ver a Joventut y Baskonia frente a frente, dos equipos que se cruzaron en primera ronda del playoff de liga con triunfo para la Penya.

Ya en un tono más institucional, García Albiol se ha mostrado convencido de que la ciudad catalana, que sustituye a Málaga como sede del torneo, "organizará la mejor edición de la historia". Como siempre, el objetivo, según ha apuntado el alcalde del consistorio badalonés es "posicionar en el mapa nacional e internacional" a Badalona como "una ciudad con ganas de acoger acontecimientos que le den proyección".

"Queremos que resulte imposible pensar en baloncesto y no pensar en Badalona", ha sentenciado García Albiol, quien ha destacado la responsabilidad que supone para la ciudad albergar "una competición de prestigio que cada año va a más y que sirve para arrancar la temporada".