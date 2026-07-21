El Barça convence al Unicaja y hace oficial su sexto fichaje

La entidad blaugrana sigue dando pasos al frente en su planificación, ahora tras una polémica negociación con la entidad de la Costa del Sol, ya que lo que parecía ser un movimiento costoso ha terminado quedándose en coste cero...

El Barça ha arrancado a firmar jugadores y no piensa parar. Pese al conflicto con Mike James, el tira y afloja con Baskonia y la salida no deseada de Xavi Pascual, la dirección deportiva ha apretado los dientes hasta el punto de sentarse con el Unicaja Málaga, convencerle y seguidamente hacer oficial el que es ya sexto fichaje de cara a la temporada 2026-27.

La polémica negociación con Unicaja

Ha sido hasta cierto punto sorprendente. En cuestión de 48 horas hemos pasado de saber que el Barcelona quería cerrar la contratación de Olek Balcerowski a que este sea libre, y no porque en la Ciudad Condal hayan pagado los 800.000 euros que costaban su liberación, sino porque el polaco ha rescindido su contrato con Unicaja para poder firmar con el club que desee.

Esta información enlaza perfectamente con lo expresado por Sport en cuanto al interés de los catalanes en el pívot, el cual señalaban que era real, pero que en caso alguno pensaban pagar su cláusula de rescisión, lo cual veían como una inversión que se escapaba de sus posibilidades.

En esa línea ya podemos decir que los azulgrana tienen vía libre para contratar a Balcerowski, quien llegaría en principio como tercer pívot de la plantilla que dirigirá Aleksander Sekulic. Sin embargo, por ahora no hay oficialidad alguna, por lo que toca esperar para certificar el destino del jugador de 24 años.

Stanley Umude, sexto fichaje oficial del Barça

Así es. Paralelamente a la negociación con el ya ex de Unicaja, el Barcelona ha anunciado la contratación hasta el 30 de junio de 2028 del alero estadounidense Stanley Umude, quien se convierte, como ya hemos señalado, en el sexto fichaje del equipo catalán para la próxima temporada.

Umude, de 27 años y 1,98 metros, también puede actuar como escolta y llega al Palau Blaugrana, tras militar la última temporada en los Austin Spurs de la G-League norteamericana, para aportar su polivalencia desde el perímetro. Con los Austin Spurs disputó el curso pasado 32 partidos, promediando de 16,3 puntos, 4,1 rebotes y 1,4 asistencias en 32,1 minutos por encuentro.

Será la primera experiencia europea para el alero de Portland, que también tiene pasaporte nigeriano, lo cual le permitirá jugar la Liga Endesa como cotonú, sin ocupar plaza de jugador extracomunitario. Umude se ha formado como profesional en la G-League, donde ha disputado 86 partidos, y la NBA, donde ha jugado otros 48 encuentros. La mayoría fueron con Detroit Pistons, equipo con el que debutó, pero también ha jugado con Milwaukee Bucks, con el que se proclamó campeón de la NBA Cup (2024), y un par de duelos con San Antonio Spurs.

Los otras cinco caras nuevas con las que el equipo cuenta, de momento, para la próxima temporada son: los bases Umoja Gibson (Olimpia de Liubliana) y Justin Robinson (París Basketball), el escolta Agustín Ubal (Manresa), al ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y al pívot Josh Nebo (Olimpia Milán).