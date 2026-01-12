Willy Hernangómez señala al culpable de todo lo que está viviendo

El pívot madrileño ha elevado su nivel desde que Xavi Pascual llegó al Barça y asegura estar encantado de lo que está aprendiendo con el técnico de Gavá

Dos meses con Xavi Pascual han bastado para que al Barça le cambie totalmente el panorama. Cuando llegó el técnico de Gavá, muchos apuntaban a que medio equipo no daba el nivel, a que era demasiado viejo y a que necesitaba un pívot urgentemente para poder afrontar el resto de la temporada con garantías.

De hecho, se habló que Pascual lo pidió en la negociación de su fichaje. Sin embargo, el preparador catalán dejó claro que antes que nada quería ver lo que tenía y que sólo si veía carencias pediría 'ayuda'. A favor de estas palabras estaba que no le quedaba otra que esperar, ya que el club no iba a mover ficha antes de que llegase el mes de enero y lograse cuadrar el 'fair-play' en la sección de fútbol.

Y, mientras tanto, tendría tiempo para analizar. Había un puesto y un nombre muy claros. El puesto era el de '5', en el que tiene a Willy Hernangómez y a Youssoupha Fall, y el otro nombre era el de un Miles Norris que apenas contaba para Peñarroya. A éste lo ha recuperado completamente y se muestra como un tirador casi infalible. Y para el puesto de '5', si bien Fall ya se sabía para lo que daba, a Willy lo ha cambiado.

“Estoy súper feliz de poder estar en su equipo, bajo sus órdenes. Me está ayudando a trabajar, a mejorar, a ganar en confianza cada día. Voy a hacer lo que me pida para ayudar al equipo, somos una familia y tenemos que sumar todos para poder ganar y que el Barça vuelva a disfrutar, que hace mucho tiempo que creo que nos lo merecemos", señalaba Willy Hernangómez ante las cámaras de DAZN y mandaba un aviso: "Ahora queremos más”.

El pívot madrileño, que acaba contrato y cuyo rendimiento actual ha hecho que el Barça se plantee su renovación, tiene claro que aún puede dar más que lo que ahora mismo está ofreciendo. “Tengo muchísimas cosas que mejorar. Estoy trabajando cada día en ataque, defensa, mi posicionamiento, ayudas, lectura del juego... Cada día intento sumar, escuchando a los entrenadores. Busco aprender muchas cosas y aplicarlo en el partido. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y hay que seguir, poquito a poco, cada vez menos errores y sobre todo, sacrificarme para el equipo”, admitía el mayor de los hermanos Hernangómez.

El madrileño es una pieza más que ha evolucionado para que el Barça sea colíder en la Euroliga y para que, en la Liga ACB, ya mire muy de cerca el segundo puesto cuando hace dos meses estaba fuera de los ocho primeros.

Willy saca a relucir su 'barcelonismo'

“Feliz por cómo están yendo las cosas, sobre todo porque estamos trabajando muy duro y nos estamos ayudando. Y lo bueno es que estamos disfrutando del proceso", reconoce Willy, a quien no parece pesarle el esfuerzo que están realizando en un periodo de la temporada en el que juegan cada dos días. "Es verdad que son muchos partidos y viajes, pero todos estamos disfrutando mucho del trabajo, de cómo mejoramos como equipo y eso se ve en la pista. Hay que seguir trabajando, partido a partido. Queremos ser cabezas de serie, seguir consiguiendo victorias. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos contra todos los rivales”, sentenciaba.

Ahora le llega lo más difícil, un rival que, si no le hubieran ganado hace poco más de una semana, se podría decir que es su bestia negra. Además de medirse a su ex, Willy se enfrenta a un Tavares al que conoce muy bien y con el que tiene muy buena relación. "El Real Madrid es muy difícil. Tenemos que jugar casi sin fallos, pero vamos a trabajar para ello. ¿Pero por qué no? Somos el Barça, será muy complicado, pero iremos con todo. (...) Contra Edy siempre es muy difícil jugar, es un reto porque es uno de los mejores interiores que hay en Europa, es una motivación. Además, tengo una relación muy buena con él", concluía el pívot del Barça a las preguntas de su excompañero Víctor Claver.