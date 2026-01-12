El Real Madrid, al Clásico con los deberes hechos

El equipo blanco salva un duelo difícil y se enfrentará al Valencia Basket como líder de la ACB, aunque entre medias recibe a un Barça crecido

El Real Madrid sufrió mucho para mantener su ventaja al frente de la tabla, pero afrontará su semana más dura sabiendo que llegará como primero en la ACB y con opciones de cazar al eterno rival en la Euroliga. El equipo blanco recibirá en 48 horas al Barça (viernes 20:45) y al Valencia Basket (domingo 19:00), dos partidos que pueden marcar su futuro reciente.

El Barça llega lanzado tras ganar y asegurar este fin de semana su presencia en Copa del Rey, no así un equipo valenciano que perdía esta semana ante Unicaja y pone en duda, incluso, su segunda posición en la ACB.

Barça 108-71 Covirán Granada

"Cuando llegué, la Copa era uno de los primeros objetivos que teníamos", indicaba Xavi Pascual nada más acabar el partido del Barça ante el Covirán que su equipo había dominado a partir del segundo cuarto. La Copa del Rey la tenían segura desde un día antes, cuando los resultados del sábado les favorecieron, pero no quiso olvidarse con señalarlo para confirmar lo que el Bará ha crecido desde su llegada. Cuando Joan Peñarroya se fue, el equipo blaugrana marchaba 2-4 en la ACB y ahora va 11-4.

El partido ante el colista duró lo que quiso el Barça. El Covirán, que estrenaba técnico, había perdido horas antes a su gran estrella, Matt Thomas, que también se marcha, y jugaba con lo justo. Bastante hizo con aguantar el primer cuarto gracias a un Jassel Pérez que es un soplo de aire fresco en el conjunto nazarí. En cuanto el Barça apretó en defensa y empezó a correr el partido se acabó. El 35-12 del segundo cuarto dejó los dos últimos para que se exhibiesen los menos habituales.

Bàsquet Girona 85-96 Kosner Baskonia

Otro equipo que ha crecido con el paso de los partidos es un Baskonia que, pese a que en Euroliga sigue bajando lejos del Buesa Arena, en la ACB no tiene ese problema. El equipo vasco se quedó fuera de las dos últimas Copas del Rey y esta vez no ocurrirá, algo han avanzado ya.

Aunque su clasificación sólo es virtual, los de Paolo Galbiati tienen casi imposible quedarse fuera. Más aún cuando tienen pendiente un partido aplazado ante el Dreamland Gran Canaria. Con que ganen uno de los tres jugarían la Copa. Frisch (19 puntos) acaparó protagonismo en esta ocasión y acompañó a su paisano Luwawu-Cabarrot y a Kurucs para llevar a los azulgranas a su noveno triunfo.

Aunque las opciones gerundenses eran mínimas, el equipo de Moncho Fernández peleó hasta el final, liderado por Otis Livingston II (16). La derrota les deja sin el sueño copero, pero mantienen la renta de tres triunfos sobre el descenso.

MoraBanc Andorra 85-90 Real Madrid

También ganó el Real Madrid en el partido que cerraba la jornada en la ACB, pero sufrió más de lo previsto. De hecho, no fue arriba hasta el inicio del tercer cuarto y no tuvo la victoria asegurada ni cuando al final pareció adquirir una ventaja suficiente de ocho puntos (72-80) a poco del final. Los de Joan Plaza no se rindieron y se pusieron a uno con más de un minuto por jugarse, aunque no pudieron culminar la remontada.

El equipo andorrano jugaba sabiendo que no caerían al descenso, ya que el San Pablo Burgos había perdido por la mañana con el Joventut, pero querían sacar un colchón mayor que el exiguo que ahora tienen con el descenso. Como casi siempre, dieron la cara ante un poderoso, pero finalmente se llevaron una derrota.