El caballo anglo-árabe vuelve a tomar protagonismo en Sevilla

La Gran Semana Anglo-árabe regresa a principios de octubre con un gran cartel y alguna sorpresa; "Es una oportunidad perfecta para acercar y popularizar la hípica entre todos los sevillanos”, señala la delegada María Tena

La Casa Consistorial de Sevilla ha acogido la presentación del cartel de la Gran Semana Anglo-árabe, una cita organizada por la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla. El evento se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Parque del Alamillo y reunirá a más de 200 caballos y jinetes.

Esta presentación supone el pistoletazo de salida a una edición que volverá a situar al caballo anglo-árabe en el centro de la actividad ecuestre española. Entre los participantes estarán tres jinetes olímpicos españoles: Carlos Díaz, presente en los Juegos de París 2024; Francisco Gaviño, olímpico en Tokio 2020, y Albert Hermoso, que compitió en Río de Janeiro 2016.

Durante el acto, la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, ha destacado el carácter abierto de una competición que busca acercar el mundo del caballo a un público amplio.

“El enfoque accesible de este evento, ya que gracias a los accesos gratuitos que contempla la organización, familias enteras y los más pequeños pueden disfrutar en directo de este deporte y de actividades pensadas para todos”, ha señalado Tena.

Una gran oportunidad para disfrutar de los caballos

La delegada ha incidido también en la oportunidad que supone la cita para dar a conocer una disciplina que, pese a su tradición en Andalucía, sigue siendo desconocida para parte de la población.

“La Gran Semana Anglo-árabe es una oportunidad perfecta para acercar y popularizar la hípica entre todos los sevillanos”, ha resaltado. Tena también ha querido reconocer el trabajo de la organización para convertir la cita en un acontecimiento abierto a toda la ciudad. En este sentido, ha destacado la incorporación este año de una nueva actividad al programa.

“Quiero reconocer a la organización el esfuerzo para que toda la ciudad disfrute del evento y abrirlo a todo el público con propuestas como la 'Noche Mágica Anglo-árabe', que se incorpora este año al programa como novedad y que estoy convencida de que va a ser un éxito”, ha afirmado.

La 'Noche Mágica Anglo-árabe' se celebrará el sábado 3 de octubre y será una de las principales novedades de esta edición. La programación pretende así combinar la competición deportiva con actividades destinadas a acercar el mundo ecuestre a familias y visitantes.

El caballo anglo-árabe, gran protagonista

Pero el gran protagonista de estos días será el caballo anglo-árabe. Se trata de una raza especialmente vinculada al deporte ecuestre y resultado del cruce entre el Pura Sangre Inglés y el Pura Raza Árabe.

Su origen se encuentra en Francia durante la primera mitad del siglo XIX, aunque posteriormente su cría se extendió a otros países europeos. En España, la raza comenzó a criarse en la segunda mitad de ese mismo siglo y Andalucía se ha convertido con el paso del tiempo en uno de sus principales territorios de cría.

El propio nombre de la raza resume parte de sus características. Del caballo árabe proceden cualidades como la resistencia, la capacidad de recuperación y la rusticidad, mientras que el Pura Sangre Inglés aporta velocidad, tamaño y aptitudes deportivas.

El resultado es un caballo atlético, ligero y resistente, cualidades que explican su presencia habitual en las competiciones de alto nivel. Su versatilidad le permite participar en distintas disciplinas, aunque es en el Concurso Completo de Equitación donde ha encontrado uno de sus principales escenarios.

Tres pruebas durante el fin de semana

Esta disciplina combina tres pruebas: doma, salto y cross. El mismo binomio formado por jinete y caballo debe demostrar precisión y obediencia en la pista de doma, capacidad técnica y potencia en el salto y resistencia, velocidad y habilidad en el recorrido de campo.

El cross country es, además, una de las pruebas más espectaculares para el público. Los caballos deben superar obstáculos naturales y artificiales a lo largo de un recorrido en el que no solo importa la velocidad. La resistencia y la capacidad del animal para mantener el esfuerzo durante todo el trazado resultan fundamentales.

Es precisamente en esa combinación de cualidades donde el anglo-árabe destaca. Su resistencia y velocidad, unidas a su capacidad atlética, lo convierten en una raza especialmente apreciada para el Concurso Completo, aunque también está presente en otras modalidades como el raid, el salto de obstáculos o la doma vaquera.

La Gran Semana Anglo-árabe permitirá comprobar estas características sobre el terreno. El programa de este año incluye tres competiciones internacionales y la Final Nacional del Ciclo de Caballos Jóvenes para Concurso Completo, abierta a las diferentes razas que se crían en España.

La cita tendrá además una importante vertiente ganadera. El programa contempla el certamen ganadero de la raza anglo-árabe y diferentes actividades relacionadas con la cría y selección de ejemplares.

La selección de caballos jóvenes tiene especial importancia para el futuro de la raza. Las competiciones permiten valorar no solo los resultados deportivos, sino también las cualidades que pueden convertir a determinados ejemplares en futuros reproductores. A lo largo de la Gran Semana se celebrarán también jornadas técnicas y diferentes actividades destinadas a divulgar el conocimiento sobre el caballo anglo-árabe y su cría.