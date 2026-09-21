Paquito Navarro da el golpe y vuelve a la elite del Premier Pádel

El sevillano afronta un tramo clave de la temporada, junto a Di Nenno, dentro de los cuatro primeros del ránking, algo que no lograba hace años

El Premier Pádel parará una semana más tras el Major de París antes de retomar la próxima semana el circuito en los Países Bajos, con la celebración del Cupra Rotterdam Premier Pádel P2. Una cita que no es menor a las alturas de la temporada en las que estamos y con lo mucho que hay en juego.

Aunque la ventaja por el número uno es cómoda para Coello y Tapia, pero no suficiente como para cantar victoria de aquí al final, sus seis triunfos consecutivos en los duelos directos ante Galán y Chingotto le dan tranquilidad para lo que queda.

La pelea de verdad llega por detrás y ahí, por primera vez en bastante tiempo, se han hecho hueco dos veteranos. Paquito Navarro y Martín di Nenno se juntaron hace unos meses para volver a disfrutar del pádel y, como dijo el sevillano, consolidarse los viernes y dar algún disgusto.

A lo que se han acostumbrado en más de una ocasión es estar también los fines de semana y eso les ha permitido ir sumando puntos hasta dar el 'sorpasso'. La separación de Yanguas y Stupaczuk y los dos últimos torneos han hecho el resto.

La dupla Navarro-Di Nenno afrontará el torneo de Rotterdam desde el puesto número 4 del ránking, con lo que evita a las dos principales parejas hasta semifinales. Di Nenno no se metía ahí desde que su etapa con Juan Lebrón en 2024 y Paquito Navarro, más tiempo aún.

Para ellos sí será importante este torneo, ya que las diferencias con la dupla formada por Stupaczuk y Jon Sanz es mínima (11.346 a 11.269 puntos), y Mike Yanguas y Coki Nieto tampoco están muy lejos (10.836). Estas tres parejas pugnan por estar en esa cuarta plaza que tantos privilegios tiene que, de momento, es para el Huracán de Los Remedios y para El Turquito.

En la actualización de los rankings FIP este lunes, aunque Navarro ha perdido unos puntos esta semana se compensaron con los que también cedió su excompañero Jon Sanz -por el torneo que jugaron el pasado año- y eso ha hecho que nada cambie con respecto a la semana pasada. Tras Rotterdam llega seguido el P1 de Düsseldorf, y luego, el P1 de Milán y el Major de Kuwait. En ellos se decidirá mucho de cara a final de temporada.

Argentina y España ganan el FIP Senior World Cup 2026

Esta semana de parón ha servido para que veamos en acción a las viejas glorias de este deporte - y no tanto, porque alguna seguía este año en activo- en la celebración del FIP Senior World Cup 2026. Argentina ha mostrado la superioridad que tenía hace unos años en pádel, aunque no resolvió su final en categoría masculina hasta el quinto punto; mientras que la selección española femenina fue la gran dominadora y se hizo con el título sin problemas.

Argentina ratificó su hegemonía en el pádel de veteranos masculino tras coronarse bicampeona de este FIP Senior World Cup 2026. En una final dramática y disputada como local en Buenos Aires, la Albiceleste se impuso por un estrecho 3-2 a España, emulando la victoria conseguida hace dos años en La Nucía.

La serie requirió de los cinco enfrenamientos para definir al campeón. Aunque España llegó a dar vuelta el marcador global (2-1) gracias a los triunfos en las categorías +60 y +55, el combinado argentino reaccionó a tiempo. Tras la igualada conseguida en el cruce de +50, la emblemática pareja integrada por Miguel Lamperti y Cristian Gutiérrez selló el punto decisivo en +45 con un sólido 6-4 y 6-3 sobre Aday Santana y Javi Limones.

En féminas, la selección española femenina firmó un torneo perfecto al proclamarse campeona del mundo por cuarta ocasión consecutiva. Con un contundente 3-0 frente a Estados Unidos en la final celebrada en Buenos Aires, la delegación hispana revalidó la corona continental obtenida en 2024.

El conjunto dirigido por Carolina Navarro resolvió el compromiso sin ceder un solo punto. Tras la convincente actuación de Lucía Sainz y Lorena Alonso (+40) y el inapelable doble 6-0 de Belén Castrillo y Maricruz Baquero (+60), la dupla conformada por Eva Gayoso y María Wakonigg certificó el triunfo en +55 (6-1 y 6-3).