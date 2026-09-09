El Rafa Nadal Academy Pádel Tour hace escala en Sevilla antes del gran broche final de la temporada

Sevilla acoge una de las últimas paradas del circuito de la Rafa Nadal Academy el 18 y 19 de septiembre

El pádel amateur vuelve a vestirse de gala en la capital andaluza. Durante los días 18 y 19 de septiembre de 2026, el circuito Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group celebrará una de sus citas más esperadas en las instalaciones de Icónico Sports & Social Club, espacio que repite como sede oficial tras el notable éxito cosechado en la edición anterior.

La propuesta, pensada para trascender el formato del torneo tradicional, se distingue por trasladar la filosofía, metodología y valores característicos de la academia de Manacor al ámbito del deporte aficionado. En esta ocasión, la prueba hispalense se sitúa en la recta final de un apretado calendario nacional que ya ha recorrido puntos clave como Santander, Gijón, Madrid, Jerez, Valladolid y Estepona. Tras el paso por Sevilla, tan solo restará la parada en Valencia (25 y 26 de septiembre) antes de desembocar en la Master Final que albergará la propia Rafa Nadal Academy en Mallorca durante el mes de diciembre.

Formato por equipos y espíritu colectivo

Inspirado en la dinámica competitiva de certámenes internacionales como la Hexagon Cup, el torneo destaca por situar el trabajo en grupo en el centro de la experiencia. Cada conjunto debe estar integrado por un mínimo de seis jugadores, articulados en tres parejas para disputar cada una de las eliminatorias. Con un precio de inscripción fijado en 180 euros por equipo, los participantes tienen garantizados al menos dos enfrentamientos completos, además de recibir un welcome pack individual y la opción de participar en sorteos de material a lo largo del evento.

Este enfoque no solo eleva la exigencia táctica en la pista, sino que potencia las relaciones sociales fuera de ella. De este modo, la competición se convierte en una vivencia compartida donde priman el compañerismo y el ambiente festivo habitual de la cita.

Proyección internacional y premio final

El arraigo del circuito en territorio andaluz coincide con una época de notable expansión internacional. Tras el impulso inicial que supuso la inclusión de pruebas en Italia durante 2025, la marca ha dado un salto global en 2026 estableciendo fechas en mercados tan diversos como Estados Unidos, Polonia, Reino Unido y Alemania.

Para los cuadros que logren certificar su clasificación hacia la prueba decisiva de Mallorca, el premio final va mucho más allá de la victoria en pista. La experiencia en la Rafa Nadal Academy abarca cuatro noches de estancia en la Rafa Nadal Residence en régimen de media pensión, un programa de entrenamiento intensivo de 3 horas de pádel dirigido por el equipo técnico del centro, libre acceso al área de Fitness y Spa, pases para el Rafa Nadal Museum y actividades de ocio como el tradicional Tardeo Mahou con música en directo.

Calendario del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group en España

1. Santander: 6-12 de abril. Sede: Club de Pádel G6.

2. Gijón: 8-10 de mayo. Sede: Vade4 Pádel Indoor.

3. Madrid: 29 y 30 de mayo. Sede: Pádel G24.

4. Jerez: 5-7 de junio. Sede: Jacaranda.

5. Valladolid: 3-5 de julio. Sede: Club Raqueta.

6. Estepona: 17-19 de julio. Sede: Unicorn Racket Club Estepona.

7. Sevilla: 18 y 19 de septiembre. Sede: Icónico Sports & Social Club.

8. Valencia: 25 y 26 de septiembre. Sede: Family Sport Center.

9. Mallorca (Final): diciembre. Sede: Rafa Nadal Academy.