El gran lastre del pádel, según un profesional: "Todavía no somos un deporte serio"

Unos de los jugadores más experimentados de Premier Padel, como es Gonzalo Rubio, pone el foco en los frecuentes cambios de parejas en el circuito

No cabe duda de que el auge del pádel ha ido creciendo año tras año en la última década. En la actualidad, es un deporte que se practica mucho en nuestro país y que cuenta con una notable afición, aunque bien es cierto que muchos de los que juegan al pádel luego no ven con asiduidad las competiciones. Y es que una de las cosas que caracteriza a los circuitos profesionales de pádel es que las parejas cambian constantemente, incluso de un torneo a otro, algo muy difícil de ver en otros deportes.

Acerca de esto ha hablado uno de los jugadores más veteranos y experimentados del Premier Padel, como es el sevillano Gonzalo Rubio, que ha compartido su pensamiento sobre el tema en redes sociales tras acabar su andadura en el Paris Major.

El andaluz jugó en Franca junto a Álvaro Montiel, con quien ya no formará pareja en los próximos torneos, según ha confirmado el propio Rubio en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram: "Mi compañero decidió, después de dos torneos, jugar el siguiente con otro jugador. Es una decisión totalmente lícita, y no va de él: va del marco que lo permite. Hoy el reglamento lo permite todo. Cada vez los ‘proyectos’ —por llamarlos de alguna manera— duran menos. Torneo sí, torneo también, cambio de pareja", dice.

Según las reglas del circuito profesional, no existe ninguna norma que limite los cambios de pareja por temporada, aunque es un tema del que se viene hablando desde hace bastante tiempo. Incluso la Federación Internacional de Pádel (FIP) ha comentado que estudia la manera de regularlo, teniendo en cuenta situaciones relacionadas con lesiones y determinados condicionantes técnicos, aunque por ahora no ha tomado cartas en el asunto.

Para Rubio, esta costumbre colocaba y daba visibilidad al pádel cuando el deporte comenzó a subir en España, pero ahora no hace más que perjudicar. "Durante años se justificó con que los cambios eran el salseo, lo que vendía desde los medios. Sinceramente, creo que hemos llegado a un punto en el que ya ni eso: de tantos cambios, la noticia ha dejado de ser noticia", argumenta el sevillano, que además matiza su análisis con una frase bastante contundente: "Seamos honestos: todavía no somos un deporte serio".

"El aficionado que paga una entrada o que trata de seguir el circuito profesional merece identificarse con parejas que se consoliden y ganen una identidad con el tiempo. Los entrenadores merecen poder planificar. Los jugadores merecemos trabajar con un horizonte coherente y digno. Los patrocinadores merecen saber a qué proyecto se suben. Creo y espero que junto a la FIP se pueda construir un reglamento sólido que regule con coherencia el límite de cambios de compañero por temporada, de cara a 2027. No para prohibir, para ordenar", continúa explicando Gonzalo Rubio en su alegato.

Por último, el andaluz matiza que este análisis lo hace "desde dentro, como jugador, con el único objetivo de que entre todos construyamos un deporte más serio y mejor regulado. Ojalá algún día dejemos de repetir que el pádel es un deporte individual que se juega en parejas. Que podamos decir que aquí no gana el mejor jugador, gana la mejor pareja".