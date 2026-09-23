El hijo de Miguel Induráin: "Nunca pensé en ser como mi padre, porque es muy difícil; no hago ciclismo de forma profesional pero sigo disfrutando de este deporte"

El hijo mayor del mítico ciclista español ha reconocido que llevar un apellido tan afamado no le ha supuesto una presión y que ahora vive el ciclismo desde el disfrute y no la exigencia

Miguel Induráin López, hijo del cinco veces ganador del Tour de Francia Miguel Induráin, ha sido de nuevo noticia tras dejar una palabras que han sorprendido al mundo del deporte por la naturalidad con la que ha habla de cómo la exitosa carrera de su padre le ha podido influir en su futuro, y de cómo tenía muy claro que no quería imitar los pasos de su padre, aunque ha mantenido una estrecha relación con la bicicleta.

"Nunca pensé en ser como mi padre porque es muy difícil", reconocía Miguel Induráin Jr. en una entrevista concedida a 'El Transistor' de Onda Cero. Y es que el mayor de los hijos de Induráin siempre ha notado el peso de llevar un apellido tan conocido en España y en el mundo del ciclismo, y él, en el fondo, sabía que no iba a llegar a donde llegó su padre. "No he dejado el ciclismo, no lo hago de forma profesional, pero sigo disfrutando de este deporte", explicaba en aquella entrevista de la que ya han pasado seis años.

Y es que la vida de Miguel Induráin López siempre ha estado ligada a las dos ruedas. Pese a su intentó por hacerse profesional en el ciclismo, pronto descubrió que la alta competeción no estaba hecha para él, así que optó por darle una vuelta a su pasión por la bicicleta. Se trasladó a Mallorca, donde trabajó vinculado a una tienda especializada en ciclismo, organizando salidas y rutas con un club, disfrutando de las dos ruedas como aficionado.

Llevar el apellido Induráin no le afectó negativamente

"Hay diferentes versiones del ciclismo. Tienes el ciclismo profesional, que es una forma de ganarse la vida, y después tienes el ciclismo que es un poco más social", incidía, con la que Induráin López se siente más identificado. Pese a todo y tener el apellido que tiene, Miguel nunca ha sentido una presión de más aunque sí que le miraban diferente. "La gente me miraba por ser el hijo de Induráin, pero nunca me sentí presionado por ello", zanjaba.

Sobre su padre, Miguel Induráin Jr. reconocía que nunca fue de presumir de sus éxitos deportivos, y que apenas se hablaba de ciclismo en casa: "Mi padre no me ha contado casi ninguna historia de su carrera". Aunque sí que han compartido momentos encima del sillín. Ambos salen juntos a pedalear cada vez que tienen oportunidad. "Siempre vamos a ritmo, no se levanta nunca", finalizaba en tono de broma.

Miguel Induráin Jr., un camino diferente al de su padre

Miguel Induráin Jr. creció rodeado de ciclismo y llegó a competir en categorías inferiores, llegando a proclamarse campeón de Navarra de contrarreloj. También pasó por el Caja Rural-RGA, aunque finalmente decidió abandonar la competición profesional.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, encontró en Mallorca una nueva forma de seguir ligado a las dos ruedas. Allí ha desarrollado su carrera profesional vinculada al sector ciclista, el cicloturismo y la organización de eventos y actividades.

En 2020 volvió a compartir carretera con su padre, Miguel Induráin, al participar ambos en la Titan Desert de Almería. Una muestra de que, aunque no siguió sus pasos como profesional, el ciclismo continúa formando parte de su vida.