Topuria hace morder el anzuelo a Gaethje y ya hay revancha confirmada

Gaethje entra al trapo de la provocación del luchador español y acepta públicamente en redes volver a pelear con él; el combate, posiblemente, no sería antes de febrero de 2027

"La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin -Gaethje- para que no les ponga nada raro". Esa frase de Ilia Topuria, con la que acabó el anuncio de que había superado las últimas pruebas médicas y ya estaba recuperado para pelear, encendió la mecha. Y Justin Gaethje se 'quemó'.

En apenas unas horas se ha desatado todo lo que se ha ido cociendo en los últimos meses y que, a veces parecía muy lejano: una segunda pelea por el título del peso Ligero entre Topuria y Gaethje.

Tras el UFC Freedom 250, en el que el español se retiró al final del cuarto asalto debido a las heridas que sufría en ambos ojos, Gaethje se había apresurado a negarle una y otra vez la posibilidad de una revancha. El luchador norteamericano reiteraba en todas sus entrevistas que Topuria debería enfrentarse antes a otro rival antes de volver a aspirar a la revancha.

Mientras, El Matador callaba y se centraba en recuperarse. Apenas hacía apariciones públicas y, cuando lo hacía, siempre era con gafas. Su agente, sin embargo, no se quedó callado. Mientras se sucedían los rumores sobre la próxima pelea, hace un mes ya avisó que la única que Topuria querría sería por el título del peso Ligero ante Justin Gaethje. "Queremos esa pelea", publicó Malki Kawa a mediados de agosto.

Gaethje ya asumía que la UFC le 'asignaría' a Topuria

Justin Gaethje, pese a seguir siendo reacio, ya asumía hace unos días que tendría que pelear con el español de nuevo y que la UFC "decidiría" quien sería su próximo rival.

Cuando Topuria publicó la semana pasada las imágenes de su regreso a los entrenamientos, el máximo dirigente de la UFC, Dana White, señaló que una revancha con Gaethje sería "fantástica", pero también una pelea con Paddy Pimblett. Ante esto, Kawa apareció de nuevo para reiterar su petición: "Queremos la revancha al 1000%".

Así se llegó a este miércoles, cuando Ilita Topuria publicó su tuit y todo se precipitó. Tanto Justin Gaethje como su agente, Ali Abdelaziz, no tardaron en responderle a esa provocación y el luchador norteamericano aceptó públicamente la revancha con El Matador.

"94 días y lo mejor que se te ocurrió es una excusa lamentable. Tan terrible como tu última actuación. Hazlo mejor, pequeño", señaló de primeras The Highlight ante la 'acusación de Ilia Topuria de que usó guantillas 'dopadas'.

Topuria provoca y Gaethje acepta

Justin Gaethje fue más allá y aceptó la revancha en las redes. "La gente no cree eso -lo de las guantillas-. Le he hecho eso a la cara de todo el mundo contra quien he peleado. ¿Estoy dispuesto a una revancha con Topuria? Acabo de darle una paliza de mierda, por supuesto que sí", sentenciaba el luchador estadounidense.

Aún hubo un cruce de declaraciones, vía redes, entre Topuria y Abdelaziz, con su hijo de por medio, pero el objetivo ya estaba cumplido. Topuria había logrado la revancha deseada. Y la UFC sólo tendrá que cuadrar la fecha, porque la pelea ya tiene la propaganda 'gratis' que difícilmente podría lograr la compañía por sí misma.

El combate sería el próximo año y, posiblemente, no en el primer mes, ya que Ilia Topuria ejercerá de entrenador de su hermano Aleksandre en la pelea que tiene prevista -si se confirma finalmente- en Qatar el 21 de noviembre. Eso dejaría abierta la posibilidad a partir del mes de febrero, un mes en el que Topuria se coronó por primera vez como campeón de la UFC. Fue hace dos años, ante Volkanovski. Ahora podría recuperar el cetro.