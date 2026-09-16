La UFC ya espera en noviembre al mayor de los Topuria

Pelearía en el UFC Qatar, el 21 de noviembre; eso confirmaría que Ilia Topuria no vuelve a pelear hasta el próximo año

Dana White, principal cabeza visible de la UFC, avisó que ya veía a Ilia Topuria para combatir. Su preparador físico, Jesús Gallo, confirmó que estará listo para final de año, aunque no peleará hasta 2027. Y Justin Gaethje, su verdugo en junio y el que podría ser su rival, también dejó claro que él no iba a combatir este año y que, por tanto, si la UFC le 'colocaba' a Topuria, sería el próximo.

Ahora hay un nuevo dato que confirmaría que la presencia de El Matador en el octágono no llegará en los tres o cuatro próximos meses. Su hermano Aleksandre Topuria está a punto de cerrar su tercera pelea en la UFC. Sería el próximo 21 de noviembre en Doha (Qatar) ante el mexicano Santiago Luna.

Así lo asegura el creador de contenido ‘CrazyKevin’ a través de X. El Conquistador se mediría a un rival que presenta un récord de 8-1. El combate todavía no es oficial, ya que las partes continúan negociando y los contratos aún no han sido firmados, pero la UFC lo está cerrando y no faltaría mucho para ver al hispano-georgiano de nuevo sobre la lona.

De confirmarse la pelea en este UFC Fight Night, Ilia Topuria acudiría como entrenador y eso, automáticamente, descartaría una pelea suya a corto plazo.

Aleks Topuria no pelea desde noviembre de 2025

‘El Conquistador’ lleva cerca de un año sin competir, ya que su última aparición terminó con una victoria por decisión unánime frente a Bekzat Almakhan, un triunfo que permitió al peleador sumar su segundo éxito dentro de la compañía.

Aquella actuación también supuso un avance importante en su trayectoria. Almakhan, conocido como ‘The Turan Warrior’, llegaba como un rival complicado dentro de la categoría de peso gallo. Tras eso, el mayor de los Topuria enfocó los meses siguientes en ayudar en la preparación de su hermano. De hecho, fue el que decidió y anunció su retirada en Washington, ante Gaethje, al final del cuarto asalto.

El posible duelo contra Santiago Luna serviría precisamente para reactivar su carrera. Doha sería el escenario elegido para su vuelta, en un evento que contará con varios nombres destacados y que ha adquirido especial relevancia dentro del calendario de la UFC. Por el momento, todo está pendiente de la firma de los contratos.

Un palmarés en pleno crecimiento

Si las negociaciones llegan a buen puerto, ‘El Conquistador’ podría volver a competir en poco más de dos meses. El luchador hispano-georgiano presenta un balance de 7 victorias y una derrota como profesional. Después de un largo periodo alejado de la competición, Aleksandre Topuria regresó al octágono y encadenó varias victorias que le abrieron las puertas de la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.

Su estreno en la UFC llegó en febrero de 2025, en UFC 312, frente a Colby Thicknesse, al que superó por decisión unánime después de tres asaltos. En su segunda aparición, en noviembre del mismo año, volvió a imponerse a los puntos ante Bekzat Almakhan, también por decisión unánime. Con estas dos victorias, Aleks Topuria mantiene un pleno de triunfos en sus primeras peleas en la UFC y continúa dando pasos adelante en una división muy competida.