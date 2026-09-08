El regreso de Topuria, el mejor regalo de Navidad para Pimblett: "Ahora mismo me inclino por Paddy"

La reaparición en redes sociales del hispano-georgiano ha alimentado el deseo de su regreso al octógono. Y algunos han hecho sus apuestas para su próximo combate y 'El Matador' ha perdido confianza entre los más expertos

El verano va tocando a su fin y los anuncios de turrones ya comienzan a florecer. Y con ellos, podría llegar uno muy especial en la UFC, el del próximo combate de Ilia Topuria. O lo que es lo mismo, el regreso de 'El Matador' después de en el UFC Casa Blanca perdiera su condición de invicto y, por ende, su cinturón de peso ligero frente a Justin Gaethje.

Aunque los médicos le aconsejaron en su día que tuviera mucha precaución y prudencia a la hora de elegir la fecha de vuelta al octógono por las lesiones oculares que le dejó el combate contra el luchador estadounidense, su reaparición en las redes sociales emitiendo una carta a su hijo han alimentado los rumores que ya estaban circulando antes sobre un próximo combate en diciembre. Sobre todo, porque en la misma habla de está preparador para volver y hacerlo más fuerte.

Al hispano-georgiano le encantaría tomarse la revancha, pero el propio Gaethje le ha cerrado la puerta a las primeras de cambio. Y, ahora, el principal candidato que podría revolucionar la cartelera navideña en la UFC es su archienemigo Paddy Pimblet.

La historia entre Topuria y Pimblet

Un combate entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria tendría muchos alicientes, sobre todo, porque ambos mantienen una enemistad desde que, en 2021, el británico hizo unas declaraciones muy polémicas sobre el conflicto entre Georgia y Rusia.

En aquella época, Pimblett aún tenía un ranking muy bajo y no era rival para Ilia, pero ahora sí. En 2022 incluso llegaron a las manos en un hotel de Londres. Y la última vez que le han preguntado al británico por Topuria, hace una semana, ha sido así de contundente con su mensaje: "Me encantaría aplastarle la cabeza, tío, pero tenemos que esperar y ver".

Paddy ha dejado claro que quiere pelear a finales de 2026 y que le da igual quién sea su rival. Aunque le encantaría que fuese Ilia, aún no está confirmado nada. "Nadie me ha hablado de eso.Si peleo este año, será en diciembre. Arman (Tsarukyan), Justin Gaethje, Charles Oliveira. Hay un montón de nombres, cuando diga contra quién peleo , estoy seguro de que todos los demás lo sabrán", recalcó en unas declaraciones hechas ante los micrófonos de DAZN.

Algunos expertos ya no apuestan por Topuria

Sobre la posibilidad de este combate ya se han pronunciado algunos expertos en la materia. Uno de ellos ha sido el entrenador del excampeón Sean O'Malley. "Hay rumores de un Paddy Pimblett contra Topuria en diciembre", ha apuntado Tim Welch en el podcast de Sean O'Malley.

"Aunque Ilia venga de esta derrota tremenda, sería una pelea increíble", subraya el propio O'Malley. Y a la hora de apostar, lo tiene claro el luchador estadounidense: "Probablemente ahora mismo me inclino por Paddy. No lo sé, es complicado para mí. Tiraría una moneda. Es difícil saber dónde está Ilia mentalmente... pero todavía pienso que va a volver y simplemente va a triunfar. Pero Paddy también está con mucha confianza. Es un tío de Liverpool, y a los de Liverpool no les noquean".

El combate entre Topuria y Piblett ya estuvo a punto de organizarse en 2025, cuando incluso se produjo un cara a cara entre ellos inmediatamente después del combate que enfrentó a El Matador contra Charles Oliveira.

Un nuevo rival para Topuria

Y mientras se anuncia el regreso de Topuria o no, la UFC continúa su curso y el ranking también. Y en él ha aparecido en las últimas semanas un nombre nuevo en la lucha por el cinturón de peso ligero. El Top 10 lo cierra Rafael Fiziev, pero el debut victorioso del francés Salahdine Parnasse no ha dejado indiferente a nadie y algunos ya le ven muy cerca de ser rival para El Matador, incluso.

Ahora es el noveno en dicha tabla gracias a su KO sobre Dan Hooker en el UFC París. Y sus 28 años cuenta ya con 26 combates como profesional: 24 victorias y sólo dos derrotas, con nueve KO y siete sumisiones en su historia.