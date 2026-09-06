El español Fabià Sintes se gana un sitio en la UFC y aviso serio para Ilia Topuria

‘El Potro Menorquín’ gana en el UFC París, en su debut en la compañía norteamericana, en un evento que tuvo como estrella al francés Salahdine Parnasse

El UFC París finalizó con la locura desatada por el local Salahdine Parnasse, que infligió la tercera derrota consecutiva a un Dan Hooker en plena caída, con un KO en el primer asalto. Pero antes se habían llevado algún que otro chasco con las victorias del lituano Modestas Bukauskas, del brasileño Felipe Lima y, sobre todo, del español Fabià Sintes, que lograron unas sonadas victorias.

‘El Potro Menorquín’ debutó con victoria en UFC al derrotar por decisión unánime al francés de origen sirio Michael Aljarouj. El español puso fin a la racha de triunfos de los representantes franceses con la que había arrancado el UFC París gracias a una actuación sólida y estratégica.

En el primer asalto, ambos intercambiaron golpes en pie, con combinaciones rápidas y patadas bajas. Sintes buscó llevar la pelea al suelo mediante derribos, aunque Aljarouj logró defenderse y responder con presión contra la jaula. En el segundo round, el menorquín consiguió finalmente el derribo y dominó desde la posición superior, conectando varios golpes y codos que le permitieron hacerse con el asalto.

En el tercer y último asalto, Sintes volvió a llevar la pelea al suelo e intentó incluso buscar la sumisión. Aljarouj consiguió revertir la posición y terminó arriba, pero no pudo generar suficiente daño para cambiar el rumbo del combate. Tras tres asaltos muy disputados, los jueces dieron la victoria por decisión unánime al español, que completó así un exitoso debut en UFC y se ganó un merecido contrato para seguir peleando en ella.

Nace una nueva estrella: Salahdine Parnasse

El UFC Fight Night, celebrado en el Accor Arena de París, tuvo peleas memorables con muchas victorias antes del límite y pocas sorpresas en las luchas principales, tal vez el triunfo de Axel Sola ante Farès Ziam en el duelo de franceses en el combate coestelar.

Sin embargo, donde sí se dio la sorpresa para festejo galo fue la pelea que ponía el broche a la jornada. Ahí, Salahdine Parnasse (24-2) tuvo un debut soñado en UFC al noquear al neozelandés Dan Hooker (24-15) a los 2:35 del primer asalto. El francés puso punto final a la pelea con una potente patada al cuerpo seguida de varios ganchos de izquierda que dejaron sin respuesta a su rival.

El estreno de Parnasse en la compañía más importante del mundo de las MMA llegaba precedido de grandes expectativas. A sus 28 años, el peleador francés había construido una destacada trayectoria en el circuito europeo, donde conquistó varios títulos y se consolidó como uno de los nombres más importantes del continente.

Llegaba con 10 victorias en sus últimas 11 peleas y, ante Hooker, confirmó desde el primer minuto su condición de contendiente a tener en cuenta y protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la noche. "Sabía que iba a terminar la pelea. Acabo todos mis combates por nocaut, así que sabía que saldría a hacer exactamente eso. Soy el mejor peleador del mundo", sentenciaba Salahdine Parnasse.

De esta nueva estrella emergente deberá estar muy atento Ilia Topuria, ya que ha entrado como un huracán en el peso Ligero, la división más competida posiblemente de la UFC.

Resultados cartelera estelar del UFC París

Salahdine Parnasse a Dan Hooker por KO en el primer asalto (Peso ligero)

Axel Sola a Farès Ziam por KO en el primer asalto (Peso ligero)

Michael Venom Page a Nursulton Ruziboev por decisión unánime (Peso medio)

Daniil Donchenko a Punahele Soriano por decisión unánime (Peso wélter)

Kurtis Campbell a Trevor Peek por sumisión en el tercer asalto (Peso pluma)

Losene Keita a Muhammad Naimov por KO en el primer asalto (Peso pluma)

Resultados cartelera preliminar del UFC París

Felipe Lima a Morgan Charriere por decisión unánime (Peso pluma)

Mario Pinto vs Ryan Spann por KO en el segundo asalto (Peso pesado)

Modestas Bukauskas a Oumar Sy por KO en el segundo asalto (Peso semipesado)

Pavel Andrusca a Nathaniel Wood por decisión unánime (Peso pluma)

Fabià Sintes a Michael Aljarouj por decisión unánime (Peso mosca)

Nora Cornolle a Klaudia Sygula por decisión unánime (Peso gallo femenino)

Matthieu Duclos a Luis Felipe Dias por KO en el primer asalto (Peso medio)

Delphine Benouaich vs Sofia Montenegro por sumisión en el segundo asalto (Peso paja femenino)