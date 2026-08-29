UFC Shanghai o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Nurmagomedov vs Yadong como combate estelar

Umar Nurmagomedov y Song Yadong se enfrentan en Shanghai en un UFC Fight Night con muchos combates interesantes y una amplia presencia asiática

Shanghai acoge este sábado un UFC Fight Night de mucho nivel, con tres peleas y seis luchadores con ránking y con gran protagonismo local, unos peleadores chinos que quieren mostrar el gran nivel que atesoran.

En especial, un Song Yadong que ocupa el sexto lugar en el peso Gallo y quiere entrar de lleno en las grandes peleas. Él protagoniza el combate estelar. El problema es que tiene enfrente a uno de los rivales más duros, un Umar Nurmagomedov que ya perdió su primera pelea por el título -ante Merab Dvalishvili-, pero que quiere ganarse una oportunidad para luchar ante el nuevo campeón, Petr Yan.

Yadong tendrá el apoyo de su público y falta le va a hacer ante el daguestaní, destinado a ocupar en no demasiado tiempo la cima de esta división de la UFC.

También hay mucha expectación en China por ver a su segunda mejor luchadora en el peso paja. Yan Xiaonan ocupa el cuarto puesto de esta división y quiere ganar enteros para retar a una Mackenzie Dern que se está mostrando casi inaccesible. Primero deberá derrotar a la brasileña Denise Gomes, una luchadora algo más baja que ella, pero muy fuerte. Yan Xiaonan ya tuvo su oportunidad y no quiere dejar pasar demasiado tiempo antes de volver a pelear por el título.

Peleas como las que protagonizarán el nortemericano Alex Perez ante el local Sumudaerji o en la que Aoriqileng tratará de dar la sorpresa frente al nipón Kai Asakura también acaparan la atención en un evento que se disputará a una hora impropia en Europa, por la mañana-

Cartelera estelar del UFC Shanghai

Umar Nurmagomedov vs Song Yadong (Peso gallo)

Yan Xiaonan vs Denise Gomes (Peso paja femenino)

Aoriqileng vs Kai Asakura (Peso gallo)

Alex Perez vs Sumudaerji (Peso mosca)

Liu Ce vs Levi Rodrigues Jr. (Peso semipesado)

Bilal Hasan vs Nilson Rojas (Peso mosca)

Cartelera Preliminar del UFC Shanghai

Namsrau Batbayar vs Andre Lima (Peso mosca)

Rey Tsuruya vs Kevin Borjas (Peso mosca)

Jack Jenkins vs Sean Woodson (Peso pluma)

Xiao Long vs Francesco Nuzzi (Peso gallo)

Lawrence Liu vs Hector Santiago (Peso gallo)

Xiong Jingnan vs JUlia Polastri (Peso paja femenino)

Ding Meng vs Cam Nelson (Peso welter)

A qué hora es el combate entre Umar Nurmagomedov vs Song Yadong

La velada tendrá lugar hoy sábado 29 de agosto de 2026 desde el Oriental Sports Center, Pudong District (Shanghai, China), recinto con capacidad para albergar unos 18.000 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Shanghai se disputa a partir de las 9:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Umar Nurmagomedov y Song Yadong, dará inicio a partir de las 12:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Umar Nurmagomedov vs Song Yadong

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Umar Nurmagomedov y Song Yadong, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 9:00 horas y podrá verse en España a partir de las 10:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Oriental Sports Center de la capital económica de China.