Topuria vuelve a entrar en escena y otro español se estrena en la UFC

El 'Matador', tres meses después de perder su condición de invicto en la Casa Blanca, ha vuelto a hablar. Lo ha hecho en sus redes sociales y con una emotiva carta dirigida a su hijo Hugo. Mientras tanto, el estreno de otro luchador español centra la atención de la cartelera de la UFC este fin de semana

Ha desconectado tres meses a nivel físico y a nivel mental, pero poco a poco Ilia Topuria va recomponiéndose de aquella pelea en la Casa Blanca en la que Justin Gaethje acabó con su condición de invicto en la UFC.

Fue el pasado 14 de junio cuando cedió la corona de campeón del peso ligero de la UFC y sufrió importantes lesiones en su rostro. Y lo peor es que a escasos metros del octágono estaba sentado entre familiares, equipo y amigos, su hijo Hugo, de cinco años.

Por eso es a él a quien se ha dirigido 'El Matador' en su primera intervención pública desde entonces. Lo ha hecho a través de un video y una carta muy emotiva colgada en su perfil de Instagram.

La carta de Ilia Topuria a su hijo Hugo

“Hugo... Llevo unos días pensando en ti. En lo que sentiste cuando me viste caer. Sé que sufriste y, como padre, daría cualquier cosa por haberte ahorrado ese momento. Pero también me alegra que lo hayamos vivido juntos. Porque aquel día nos hizo más fuertes a los dos.Quiero que recuerdes siempre una cosa: en la vida no siempre se gana. Y no pasa nada. Porque perder no es lo importante. Lo importante es cómo pierdes. Quién decides ser cuando todo se pone oscuro. Cuando tienes que elegir entre quedarte en el suelo... o volver a levantarte.

Creo que Dios quiso que viviera ese momento para enseñarme una lección que ninguna victoria podía enseñarme. Que el carácter no aparece cuando todo va bien; se revela cuando la vida te pone delante de su día más difícil. Creo que Dios quiso que viviera ese momento para enseñarme una lección que ninguna victoria podía enseñarme.

¿Y sabes qué descubrí? Que después de visitar ese infierno, soy más fuerte que antes. Porque un campeón no es el que nunca cae. Es el que siempre encuentra un motivo para levantarse.Eso es lo único que deseo para ti. No que ganes siempre, sino que nunca tengas miedo de perder. Que ninguna derrota tenga el poder de decirte quién eres. Porque eso solo lo decides tú. Y, pase lo que pase, recuerda siempre esto: el carácter es la única victoria que nadie puede quitarte”.

Ahora, falta por saber cuándo reaparecerá en el octógono, aunque todo parece indicar que no será ya hasta 2027 cuando vuelve a competir, por recomendación médica sobre todo.

Fabiá Sintes se estrena en la UFC

La velada de UFC en París este fin de semana tendrá atentos a todos los fans de las artes marciales mixtas en España. Y es que el evento contará con la presencia del luchador español Fabiá Sintes, conocido como 'El Potro Menorquín' (11-3).

El luchador balear debutará en la categoría del peso mosca de la UFC ante el francés Michael Aljarouj este sábado 9 de septiembre en UFC París. A sus 32 años, Sintes es el quinto luchador español de la compañía junto a Ilia y Alexandre Topuria, Joel Álvarez y Hecher Sosa.

Fabiá Sintes es el actual campeón del peso mosca en WOW, la promotora española de MMA que tiene como accionistas a Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo. El menorquín fichó por la UFC el pasado mes de julio; con una racha de siete victorias consecutivas y dos defensas del título de campeón en WOW, Sintes es uno de los referentes de las MMA en España.