Tsarukyan se cuela en la fiesta de Ilia Topuria y Justin Gaethje

El armenio, de 29 años, pide paso en la lucha por el título de campeón del peso ligero tras derrotar con contundencia a Mauricio Ruffy en el UFC 331. El español y el de Estados Unidos están planeando una revancha más pronto que tarde, pero Tsarukyan exige una oportunidad

Giro de guion en el peso ligero de la UFC en donde todo el mundo está deseando ver la revancha entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, más después de que el hispano-georgiano haya anunciado que está recuperado de sus heridas y que desea combatir ya contra el estadounidense. Y es que ha aparecido un nuevo hombre en escena que no es otro que Arman Tsarukyan que ha vencido en el UFC 331 a Mauricio Ruffy y exige una oportunidad para proclamarse campeón del peso ligero.

Tsarukyan desafía a Topuria y a Gaethje

Arman Tsarukyan ha dado un golpe en la mesa en la madrugada de este sábado al domingo después de haber derrotado a Mauricio Ruffy. El armenio no permitió que el combate llegara al segundo asalto.

Cuando quedaban pocos segundos para que sonara la campana, Tsarukyan se sacó un codazo que impactó de lleno en la cara de Ruffy que cayó fulminado al suelo.

Con esta victoria, Arman Tsarukyan muestra sus credenciales para luchar por el título de peso ligero que actualmente posee Justin Gaethje el cual derrotó a Ilia Topuria el pasado mes de junio.

La UFC y Dana White quieren la revancha entre Justin Gaethje e Ilia Topuria, pero ahora entra en escena Arman Tsarukyan, quien ha demostrado que está más que preparado para poder luchar por el título del peso ligero. Ahora está en manos de las organización.

Ilia Topuria quiere la revancha con Justin Gaethje

Ajeno a este paso adelante de Arman Tsarukyan, Ilia Topuria se está preparando ya para pelear contra Justin Gaethje y así recuperar el título del peso ligero de la UFC que perdió en el pasado mes de junio. "A todos los payasos que han estado hablando mal de mí y dándome por perdido todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene pelotas. Gracias a todos por el apoyo. La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no les ponga nada raro. Nos vemos pronto", ha afirmado el hispano-georgiano hace unos días.

No parece que la revancha se va a celebrar en este año 2026, pero todo apunta a que podría ser en febrero de 2027 tal y como ha manifestado Jesús Gallo, preparador de Ilia Topuria. al periodista Álvaro García Colmenero. "He estado hablando con Jesús Gallo, el preparador físico de Ilia Topuria. Me ha informado de que Ilia está regresando progresivamente a los entrenamientos en Miami y que estará listo para pelear a partir de febrero de 2027".

Resultados del UFC 331

- Cartelera estelar

Joshua Van venció a Alexandre Pantoja por decisión unánime

Arman Tsarukyan venció a Mauricio Ruffy por nocaut (codazo) – Asalto 1, 4:56

Patricio Freire venció a Dooho Choi por nocaut (golpes) – Asalto 1, 3:28

Sean Sharaf venció a Gable Steveson por nocaut (golpes) – Asalto 1, 0:12

Alonzo Menifield derrotó a Iwo Baraniewski por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28).

- Cartelera preliminar

Marlon Vera derrotó a Charles Jourdain por nocaut técnico (golpes) – Ronda 3, 2:02

Robelis Despaigne derrotó a Tai Tuivasa por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Michael Aswell venció a JooSang Yoo por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28).

Ryan Gandra venció a Ozzy Diaz por nocaut (golpes) – Asalto 1, 2:04

- Early prelims

Edmen Shahbazyan derrotó a Brunno Ferreira por decisión unánime (29-28, 29-28, 30-27)

Casey O'Neill venció a Eduarda Moura por sumisión (barra de brazo) – Asalto 1, 3:22

Joanderson Brito derrotó a Giga Chikadze por nocaut (golpes) – Ronda 1, 1:57