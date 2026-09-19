UFC 331 | Cartelera completa y donde ver hoy por TV en España la velada con Van - Pantoja 2 como combate estelar

Joshua Van y Alexandre Pantoja se ven las caras en el pabellón de los Lakers, en un UFC 331 al que también deberá estar muy atento Ilia Topuria

Nunca el peso Pluma en la UFC había levantado tanta expectación. Joshua Van y Alexandre Pantoja volverán a encontrarse este sábado en el combate estelar de UFC 331, en Los Ángeles, con el título de la división en juego, en una revancha marcada por el desenlace inesperado de su primer enfrentamiento.

Pantoja, el luchador que más tiempo llevaba en la cima, perdió el cinturón en diciembre después de lesionarse el codo al bloquear Van una de sus patadas y, en el contraataque, lesionarse el brasileño el codo. Pantoja apenas pudo competir unos segundos y tuvo que abandonar el combate, mientras su rival se proclamaba campeón.

“Quisiera darle una revancha a Alexandre Pantoja… Hoy el nuevo rey soy yo”, dijo Van entonces. En este tiempo, el birmano ha defendido el título con una victoria ante Tatsuro Taira, consolidándose como una de las principales figuras emergentes de la categoría. Pantoja, por su parte, regresa tras nueve meses de inactividad con la intención de recuperar el cinturón. La revancha también ha estado marcada por los cruces entre ambos, que han elevado la tensión antes de volver al octágono.

El UFC 331 tendrá otro combate de altura en el coestelar. En este caso, de la división de Ilia Topuria. Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy se ven las caras en una pelea en la que han saltado chispas en el pesaje.

Ruffy apenas ha tenido tiempo de preparar la pelea ante el armenio, que sigue esperando una opción por el título del peso Ligero, aunque todo hace indicar que será Gaethje y Topuria los que peleen por él en los primeros meses de 2027.

Habrá otros luchadores de altura en el pabellón de los Lakers, como Gable Stevenson, pero se ha caído una de las peleas más esperadas, la que iban a dirimir Renato Moicano y Brian Ortega, y que no se va a celebrar porque el mexicano sufrió una lesión durante sus entrenamientos.

Cartelera estelar UFC 331

Joshua Van vs. Alexandre Pantoja (Campeonato de peso mosca)

Arman Tsarukyan vs. Mauricio Ruffy (Peso ligero)

Patricio Pitbull vs. Dooho Choi (Peso pluma)

Alonzo Menifield vs. Iwo Baraniewski (Peso semipesado)

Gable Steveson vs. Sean Sharaf (Peso pesado)

Cartelera Preliminares UFC 331

Marlon Vera vs. Charles Jourdain (Peso gallo)

Tai Tuivasa vs. Robelis Despaigne (Peso pesado)

Michael Aswell Jr. vs. JooSang Yoo (Peso pluma)

Ryan Gandra vs. Ozzy Diaz (Peso mediano)

Cartelera Preliminares tempranos UFC 331

Giga Chikadze vs. Joanderson Brito — Peso pluma

Casey O’Neill vs. Eduarda Moura — Peso mosca femenino

Edmen Shahbazyan vs. Brunno Ferreira — Peso mediano

Horario del UFC 331, con el combate entre Joshua Van y Alexandre Pantoja

El UFC 331 se celebra en la tarde -en Estados Unidos- del sábado 19 de septiembre de 2026, desde el espectacular Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, sede de los Lakers.

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las primeras peleas preliminares, mientras que el cartel principal del UFC 331, en el cual se incluye el combate entre Joshua Van y Alexandre Pantoja, dará inicio a partir de las 03:00 horas de la madrugada.

Canal y dónde ver por TV el UFC 331 y el combate entre Joshua Van y Alexandre Pantoja

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Joshua Van y Alexandre Pantoja. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de la 00:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.