Yan Diomande abre el debate en el Real Madrid: clave en el triunfo de Costa de Marfil

El delantero volvió a disputar los 90 minutos con su país en el segundo encuentro de este parón de selecciones y que les midió a Somalia

Yan Diomande sigue reclamando en este parón de selecciones más minutos en el Real Madrid. El delantero de de 19 años, que se convirtió este pasado verano en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, ya es todo un referente en Costa de Marfil y en este parón está asumiendo con total naturalidad ese rol en la selección africana.

Yan Diomande tiene sobre sus hombros el peso de ser el fichaje más caro del Real Madrid pero el contar con tan solo 19 años le da margen de maniobra para ir agradando poco a poco a un Santiago Bernabeú que suele ser bastante permisivo con los más jóvenes. Yan Diomande no lo tiene sencillo en el Real Madrid ya que por delante tiene a otros jugadores como Mbappé o Vinicius.

Diomande maravilla con Costa de Marfil y avisa al Real Madrid de que quiere más

Yan Diomande ya demostró en el primero de los encuentros de Costa de Marfil que portar el número '10' no le pesa y fue uno de los mejores en el duelo de 'Los Elefantes' ante Ghana. Este pasado martes, Yan Diomande volvió a ser titular con Costa de Marfil en el duelo de la Copa Africana de Naciones que midió a los costamarfileños a Somalia.

Costa de Marfil, nuevamente con Diomande portando el número '10', venció a Somalia por 0-2. En uno de los dos goles de Costa de Marfil, Yan Diomande cogió el balón cerca de la banda derecha, superó a un rival con un regate y luego, con gran velocidad, dejó atrás a otro somalí. Diomande disparó pero el esférico se fue a la base del poste derecho de la portería. El rechace fue aprovechado por uno de sus compañeros para marcar.

Los minutos de Diomande en el Real Madrid

Diomande está siendo importante con Costa de Marfil pero el delantero, ex del Leganés y que llegó procedente del Leipzig el pasado verano, deberá exportar esa inspiración con su país al Real Madrid y además, hacer goles. Yan Diomande, siendo uno de los tres delanteros que ha participado en los siete encuentros de Liga y con un total de 280 minutos acumulados, es el único que aún no ha visto portería.

Yan Diomande en el derbi ante el Atlético de Madrid

Este rendimiento de Diomande, que aunque no tiene goles en su cuenta particular, si ha dejado destellos de lo que puede sumarle al Real Madrid, entra en contraposición con el de otro de los fichajes para la línea de ataque de los blancos: Carlos Espí. El ex del Levante ya ha marcado dos goles en apenas 25 minutos sobre el terreno de juego que se reparten en cuatro duelos.

Es decir, un gol cada poco más de 12 minutos. El máximo goleador del Real Madrid en este arranque de temporada es un Kylian Mbappé que tendrá que parar en la vuelta a la competición liguera por una inoportuna lesión con la Selección de Francia aunque todo apunta a que podría volver ante el Villarreal.