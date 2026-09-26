Diomande, el fichaje más caro del Real Madrid, manda un aviso

El jugador de Costa de Marfil se ha consagrado con su país y disputó los 90 minutos del triunfo ante Ghana. Jugó con el '10' y fue una auténtica pesadilla para sus rivales

El Real Madrid ha tenido un verano sumamente movido en lo que a fichajes se refiere pero si un nombre fue el que sobresalió por encima del resto, este fue el de Yan Diomande. El jugador de Costa de Marfil, con pasado en el Leganés, maravilló en su primera temporada en el Leipzig y consiguió que el Real Madrid fuese con todo para terminar pagando más de 120 millones de euros.

Diomande, quizás por la presión de ser el fichaje más caro del verano en el Real Madrid, no ha tenido de momento una actuación excesivamente brillante aunque ante el Elche asistió por primera vez en un gol de los blancos. Antes, Diomande apenas había contado con media hora como mucho en un partido con el Real Madrid a las órdenes de José Mourinho y no fue hasta el encuentro ante el Rayo Vallecano cuando dispuso de su primera titularidad en Liga con los blancos. Ahora Diomande está convocado con su país, Costa de Marfil, donde está llamado a ser el jugador, tanto del presente como del futuro para 'Los Elefantes'.

Diomande da un paso más con Costa de Marfil mientras pide más minutos en el Real Madrid

Diomande fue una auténtica pesadilla para Ghana y así se percibió en el segundo gol de Costa de Marfil en el que el jugador del Real Madrid cargó con el peso del ataque de 'Los Elefantes'. Diomande además luce el número '10', un dorsal de mucho peso y que demuestra la fe que le tienen en Costa de Marfil al jugador merengue.

El buen hacer de Diomande con Costa de Marfil fue destacado por su propio seleccionador, Hervé Renard. "Yan ha hecho la diferencia en su flanco, su partido ha sido muy bueno. Nos permitió crear más espacios".

Yan Diomande, disciplina al servicio del Real Madrid

Mourinho le pide a Diomande que además de desbordar cuando tiene oportunidades de encarar a su rival, sea generoso a la hora de defender. Esta disciplina en defensa y con todo el bloque de Costa de Marfil fue destacada por el seleccionador del combinado africano en el partido clasificatorio para la próxima Copa de África: "En el tramo final fue muy disciplinado, se movió en sintonía con el bloque, eso es muy importante para el equipo".

A Diomande aún le quedarán dos oportunidades más de demostrar su talento con Costa de Marfil y de paso, dejar claro al Real Madrid que tiene capacidad para jugar donde Mourinho desee. Diomande estará con Costa de Marfil ante Somalia el próximo 28 de septiembre y ante Camerún el 3 de octubre.

Diomande, por Vinicius o en la pelea por Güler

Diomande tiene la capacidad de jugar tanto por izquierda como por derecha. El ex del Leganés así lo ha demostrado en este parón con su país y por tanto, podría ser el recambio ideal para un Vinicius que parece casi inamovible de la titularidad con el Real Madrid. Esto es si fuese en el lado zurdo, pero si nos vamos al lado diestro, Diomande tendrá que competirle el puesto a un Arda Güler que está llamado a vivir una temporada que suponga un paso al frente en su carrera en el cuadro del Santiago Bernabéu. Bendito problema para Mourinho en el Real Madrid.