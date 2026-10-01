Joao Félix se ofrece para volver a coste cero: primeras conversaciones con el Barcelona

El atacante portugués, que acaba contrato con el Al-Nassr el próximo 30 de junio, quiere volver a un equipo Champions y el Barça es su lugar favorito; Jorge Mendes ya está manos a la obra

Joao Félix está demostrando que sigue estando al mejor nivel para volver al fútbol europeo. En el parón con Portugal le dio la victoria al combinado luso en el primer partido frente a Gales y en el Al-Nassr ha vuelto a sentirse importante y protagonista. En Riad ha firmado 30 goles y 22 asistencias en apenas 55 partidos y tan solo le quedan unos meses de contrato en vigor, pues no ha renovado y su vinculación con el club saudí finaliza el 30 de junio de 2027.

De seguir a este nivel no es de extrañar que vuelva más pronto que tarde, pues además lo haría con tan solo 27 años, teniendo todavía por delante sus mejores años de madurez. Y a nadie se le escapa que donde ha sido más feliz ha sido en Barcelona. El luso solo pudo jugar un año en el Camp Nou, lo hizo cedido por el Atlético de Madrid en la temporada 2023/2024 en la que firmó 10 goles y seis asistencias.

Así, según apunta hoy el diario Sport, la intención de Joao Félix no es otra que la de volver al fútbol europeo el próximo verano. Quiere volver a jugar la Champions y su gran sueño, cómo no, sería regresar al Barcelona aunque en esta ocasión lo haría como agente libre.

Tanto es así que incluso su agente, Jorge Mendes, ya habría trasladado esta intención al Barcelona directamente. Una opción que de primeras el Barça no ha descartado, pues aunque tiene muy bien cubierto el ataque, siempre podría producirse alguna salida y además la de Joao Félix sería una buena oportunidad de mercado.

Volver a Europa y a la Champions, objetivo claro

Hace tan solo unos días Joao Félix hablaba de su futuro en una entrevista al diario AS, donde además dejó algunas pistas de sus próximos pasos. "Estoy muy contento en Al Nassr. A final de temporada tendré 27 años. Tengo pensado, aunque quizá no para ya, volver a Europa. No sé si al final de esta temporada o al final de la próxima, pero tengo ganas de volver a Europa, volver a jugar la Champions y volver a competir allí", reconocía el luso.

En esa misma entrevista, Joao Félix repasaba su paso por el Atlético de Madrid y el Barcelona, bromeando con que solo le quedaba el Real Madrid aunque dejando que donde fue feliz fue de azulgrana. "Hubiera sido el mayor traidor del fútbol. No, no, no. Me gustó mucho estar en Barcelona. Bueno, sí, me faltó el Real Madrid, pero estoy orgulloso de haber jugado en el Barcelona".

"Al final no pudimos ganar nada, pero simplemente jugar para el Barcelona ya me hizo muy feliz. Obviamente que ir cedido no es lo mismo que estar en propiedad. Siendo jugador del club todo es diferente. En un año puede pasar de todo, estar muy bien o muy mal, alto o bajo, pero muy contento de haber vestido la camiseta del Barça, que era un sueño de niño, mío, de mi padre, de mi hermano. Fue un orgullo", finalizó.