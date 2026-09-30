El Barcelona se frota las manos: el estudio que 'anticipa' el negocio con Vitor Roque

El delantero brasileño ha renacido en el Palmeiras y según un informe del Observatorio del Fútbol CIES es el segundo jugador más valioso del Brasileira, con un precio teórico mucho mayor del que tenía cuando abandonó el Real Betis para volver a su país

Mucho se viene hablando en las últyimas fechas sobre la mejoría económica del FC Barcelona, aunque en la reciente Asamblea General se aprobó incrementar en 300 millones de euros la financiación destinada a las obras del Spotify Camp Nou, así como la emisión de bonos por valor de de 210 millones, necesarios para mejorar la tesorería. Además, también ha salido a la luz que, para poder fichar en enero, antes tendría que vender a alguno de sus futbolistas, como ha reconocido su vicepresidente económico, Ferran Olivé. Pero desde el Camp Nou siguen presumiendo de esos avances en materia financiera que le han permitido, por ejemplo, recortar bastante la diferencia con respecto al Real Madrid en cuanto al límite salarial de LaLiga.

Aunque siempre hay operaciones de las que arrepentirse y situaciones que llevan a los dirigentes culés a tirarse de los pelos. Así, una de las mayores decepciones de los últimos tiempos en el conjunto azulgrana fue la protagonizada por Vitor Roque, contratado a bombo y platillo en el mercado invernal de 2024 por 30 millones de euros fijos y hasta 31 millones más dependientes de diferentes variables.

El paso de Vitor Roque por LaLiga

El delantero brasileño aterrizaba en el Camp Nou como una de las grandes promesas de su país. Su irrupción en el Athletico Paranaense le colocaba el cartel de estrella en ciernes que debía refrendar en el fútbol europeo. Pero sus sus primeros meses en el Barça no fueron fáciles: 16 partidos, solo de ellos como titular, y dos goles en 353 minutos.

Dada su juventud, todos entendieron que lo mejor era buscarle una cesión de calidad, apareciendo el Real Betis para brindarle una oportunidad que 'Tigrinho' comenzó aprovechando. Pero su rendimiento con la camiseta verdiblanca fue a menos (7 tantos en 33 encuentros) y en el Villamarín no vieron con malos ojos el trato que le ofreció el FC Barcelona para recuperar a Vitor Roque un año después de su fichaje y venderlo inmediatamente al Palmeiras para recuperar la mayor parte del dinero invertido.

Así, en La Palmera se quedaron con un 30% adicional del pase de Ez Abde (para controlar desde entonces el 80%) y el club catalán recibió 25, millones más 5 en variables por un futbolista con el que no contaba. Eso sí, con un importante matiz. El 20% de sus derechos siguen perteneciendo a la entidad presidida por Joan Laporta, que permanece muy atenta al renacer al ariete de Timóteo en su país.

Un valor teórico de 53,2 millones de euros

Con solo 21 años, nadie duda de que Vitor Roque aún puede dar un segundo salto a Europa, más preparado y maduro. Y para ello, está brillando en este arranque de temporada. Tanto es así que un estudio del Observatorio del Fútbol CIES le coloca como el segundo jugador más valioso del Brasileirao, con 53,2 millones de euros. Una valoración superior, no obstante, a la de la web especializada Transfermarkt, que pese a todo lo tasa en 38 millones, muy cerca de los 40 de su precio teórico cuando fue adquirido por el FC Barcelona y muy por encima de los 20 millones en los que estaba valorado cuando volvió a su país en enero de 2025.

Por encima del ex azulgrana en este ranking del Centro Internacional de Estudios del Deporte solo aparece el argentino José Manuel ‘Flaco’ López, su compañero en el Palmeiras, con una valoración de 53,9 millones de euros, cerrando el podio el también delantero Kaio Jorge, del Cruzeiro, con 41,8 millones.

Más allá del baile de cifras entre un portal y otro, lo cierto es que Vitor Roque han conseguido relanzar su carrera en el conjunto paulista, con el que suma 29 goles en 91 partidos, y en el Barça habrá quien se tire de los pelos por dejarlo marchar por lo mismo que costó y otros que se froten las manos por la posibilidad de un futuro negocio que puede servir como nueva palanca en la recuperación económica azulgrana.