Laporta, sobre el fichaje de Lautaro: "Un día llamé a Marotta, él y yo, sin intermediarios, pero ni siquiera me dejó terminar de hablar"

El presidente blaugrana ha desvelado que este pasado verano intentaron el fichaje del capitán del Inter para reforzar su delantera, pero que no hubo manera

El pasado verano el Fútbol Club Barcelona intentó por todos los medios el fichaje de un recambio para Robert Lewandowski. El nombre elegido era el de Julián Álvarez y el club blaugrana comenzó una estrategia para intentar llevarlo desde Madrid a Barcelona. El jugador mandó algún que otro mensaje público para intentar forzar la situación pero el Atlético de Madrid resistió una especie de guerra fría que se alargó casi todo el verano negándose a dejar salir al delantero argentino.

Así, el Barça activó otras opciones a la espera de ver si la opción de Julián Álvarez se desbloqueaba o no y una de ellas fue la de Laurato Martínez, delantero del Inter de Milán, tal y como ha desvelado el propio Joan Laporta tras asistir a la asamblea de la European Footballs Club (EFC) a varios medios italianos, entre ellos el Corriere dello Sport.

"Quería fichar a Lautaro y era un futbolista que nos interesaba muchísimo. Nuestra intención era intentar llevarlo al Barcelona porque considerábamos que podía ser una pieza extraordinaria para nosotros. Les contaré cómo pasó. Un día llamé a Beppe Marotta: él y yo, sin intermediarios. Le dije que estaría encantado de tener a Lautaro en mi equipo y que admiraba mucho al chico. Pero ni siquiera me dejó terminar de hablar. Me dijo claramente que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiría si se marchaba o no. Así que puse fin a todas las conversaciones, no había manera de seguir adelante. Marotta y yo tenemos una relación de confianza mutua, no fuimos más allá por respeto a él y al Inter", ha destapado el presidente del Barcelona.

Joan Laporta también habló de otro nombre propio de la Serie A como es Cesc Fábregas, técnico del Como, y del que ya se ha desvelado que tiene una cláusula en su contrato que facilitaría su salida al Barça en caso de darse la situación. "Cesc es uno de los nuestros y nos produce mucha satisfacción comprobar todo lo que está consiguiendo en el Como. Se merece este éxito. Será muy especial volver a recibirlo en el Camp Nou cuando nos enfrentemos en la Champions", ha reconocido aunque su futuro no quiso decir mucho más: "Cesc conoce perfectamente nuestra forma de entender el fútbol y lo que representa el Barcelona porque se formó aquí y siempre tendrá esta casa abierta. Nos gusta su idea futbolística y cómo interpreta el juego. Dicho esto, en estos momentos tenemos a un entrenador extraordinario como Hansi Flick y estamos encantados con todo lo que está consiguiendo."

Y es que Laporta está encantado con el rendimiento que está sacando Hansi Flick a su plantilla. "El Barcelona vuelve a transmitir respeto entre sus rivales y Flick nos ha convencido completamente con el trabajo que está realizando. Los resultados y el fútbol del equipo son muy buenos, aunque internamente insistimos en que debemos mantener los pies en el suelo y no dejarnos llevar por el momento", ha recalcado en una entrevista donde ha tratado otros asuntos.

El Balón de Oro

"Para mí, Lamine debe estar por delante de todos. En estos momentos no veo a ningún futbolista superior a él. Tiene cualidades que recuerdan a los grandes jugadores que han marcado la historia de este deporte y, además, ya sabe lo que significa proclamarse campeón del mundo".

El adiós de Messi a Argentina

"Cuando Messi deje la selección estará marchándose, para mí, el mejor futbolista que ha existido. Johan Cruyff siempre fue mi gran referente y mi héroe, pero después apareció Leo. Siempre he sentido hacia él un cariño prácticamente paternal y ese sentimiento se ha hecho todavía mayor desde el fallecimiento de Jorge. Lo llevo en el corazón y su despedida supondrá también cerrar una época del fútbol que muchos hemos admirado profundamente".