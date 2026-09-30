Deco reabre la vieja carpeta de un lateral que interesó mucho en el pasado

El Barça vuelve a seguir de cerca a un futbolista que ya estuvo muy cerca de aterrizar en el Camp Nou en 2023 y que ahora se ha consolidado en Portugal

El FC Barcelona vuelve a mirar al mercado en busca de soluciones para sus bandas. La planificación deportiva contempla desde hace meses una remodelación de los laterales y, aunque el pasado verano se consolidó el fichaje de Joao Cancelo, la dirección deportiva mantiene abiertas distintas vías de cara a enero y al próximo mercado estival.

En este sentido, el nombre que ha vuelto a la actualidad azulgrana y con fuerza es el de Iván Fresneda, un viejo conocido de la entidad azulgrana que ha ganado peso y experiencia desde su llegada al Sporting de Portugal.

La situación de los laterales puede experimentar cambios en los próximos meses. El club necesita que se produzcan salidas para liberar espacio y recursos, con Jules Koundé y Alejandro Balde entre los nombres que pueden marcar el futuro de una posición que Hansi Flick y Deco consideran susceptible de ser reforzada.

Fresneda vuelve a estar en la órbita

Según la información procedente de Portugal, el Barcelona ya habría tanteado directamente la situación del futbolista. Fresneda, que finaliza contrato con el Sporting en 2028, estuvo cerca de abandonar el club lisboeta durante el último mercado, cuando recibió el interés de equipos como Roma y Nápoles. El Arsenal también preguntó por su situación.

Finalmente, el Sporting decidió retener al lateral y se remitió a su cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Al mismo tiempo, el club portugués trabaja ahora en una renovación que le permita ampliar su vinculación y protegerse ante el creciente interés que está generando el futbolista. Si no consigue alcanzar un acuerdo, el Sporting podría verse obligado a estudiar una venta antes de que el contrato entre en su tramo final.

El Barça ya quiso ficharle en 2023

No es, en absoluto, un nombre nuevo para el Barcelona. Fresneda ya fue uno de los objetivos prioritarios de la entidad azulgrana en el verano de 2023, cuando todavía militaba en el Real Valladolid.

El club llegó entonces a presentar una propuesta de seis millones de euros más variables, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. El Sporting terminó adelantándose y pagó nueve millones de euros más tres en variables, además de dejar al Valladolid un 10% de una futura propiedad sobre el futbolista.

En aquel momento, Deco consideró que al lateral todavía le faltaba experiencia para asumir inmediatamente el salto al primer equipo azulgrana. El contexto deportivo tampoco invitaba a correr demasiados riesgos y la solución elegida fue apostar por un futbolista contrastado.

Cancelo le ganó la partida

El Barça acabó incorporando a Joao Cancelo en calidad de cedido procedente del Manchester City. El portugués ofreció un buen rendimiento durante aquella temporada y terminó ocupando el puesto que podría haber correspondido a Fresneda. Sin embargo, la operación no tuvo continuidad y Cancelo abandonó posteriormente el club.

En cuanto a Fresneda, con el paso del tiempo, la evolución del futbolista que entonces parecía necesitar un periodo de maduración ha cambiado la percepción sobre su candidatura. El jugador se ha consolidado en el Sporting de Portugal y ha dado un paso adelante hasta convertirse también en internacional absoluto. Su rendimiento en la Champions League ha contribuido a aumentar su cotización y a ponerle nuevamente en el escaparate de los grandes clubes.

Un perfil que encaja con Flick

Físicamente, Fresneda reúne varias de las características que busca el Barcelona para sus laterales. Es un futbolista potente, rápido y con capacidad para defender grandes espacios, pero también tiene recorrido para incorporarse al ataque. Su velocidad le permite ganar metros por fuera y su capacidad para llegar a línea de fondo y poner centros es otro de sus argumentos.

En un sistema que exige a los laterales participar constantemente en la construcción y ocupar posiciones ofensivas, su perfil puede encajar con las demandas de Hansi Flick. Además, su paso por Portugal le ha permitido acumular una experiencia que no tenía cuando el Barcelona valoró su incorporación hace tres años.

Una operación condicionada por su futuro

La situación contractual será determinante. El Sporting quiere renovar a Fresneda para evitar que su posición negociadora se debilite, mientras que el jugador sabe que el interés de grandes clubes puede ofrecerle alternativas. El Barça, por su parte, deberá decidir si convierte ese seguimiento en una propuesta concreta. Todo dependerá también de los movimientos que se produzcan en su actual plantilla.

Fresneda comparte representante con Marc Pubill, otro lateral internacional que también estuvo en el punto de mira azulgrana y cuya incorporación se intentó posteriormente mediante una cesión cuando militaba en el Almería. Finalmente, el jugador acabó fichando por el Atlético de Madrid.