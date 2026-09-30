Pichi Alonso, 71 años: "No tengo la menor duda de que Raphinha es el mejor futbolista del mundo"

Pichi Alonso ha puesto el foco en Raphinha en pleno debate por el Balón de Oro. El exjugador del Barcelona considera que el brasileño es actualmente "el mejor futbolista del mundo" y destaca su capacidad goleadora, su presión, su esfuerzo y el liderazgo que ejerce de forma global

Ángel 'Pichi' Alonso, exjugador del Barcelona, ha puesto sobre la mesa el debate del Balón de Oro y ha señalado directamente a Raphinha. El histórico futbolista azulgrana considera que el brasileño debería tener opciones de conquistar el premio pese a no figurar entre los candidatos y pone el foco en todo lo que aporta al equipo.

La ausencia de Raphinha entre los nominados al Balón de Oro 2026 sigue generando debate. El delantero del Barcelona no aparece en la lista de 30 candidatos pese al espectacular inicio de temporada que está protagonizando, una situación que ha provocado críticas y también voces de personas importantes que reclaman revisar los criterios del premio. Una de ellas es la de Pichi Alonso, que ha analizado para Sport el momento que atraviesa el conjunto azulgrana y, especialmente, el rendimiento del brasileño. El exfutbolista no ha dudado al responder quién considera que es actualmente el mejor jugador del mundo.

Un debate que vuelve a poner el foco en el Balón de Oro

Alonso considera que el problema está también en el periodo que se tiene en cuenta para entregar el galardón. En su opinión, si el premio se hubiese concedido atendiendo exclusivamente a temporadas, las posibilidades de Raphinha habrían sido diferentes. "Si los trofeos se diesen de temporada en temporada, probablemente Raphinha no tendría opción de ganar", explica.

Sin embargo, entiende que la ampliación del periodo de valoración abre la puerta a tener en cuenta el espectacular momento actual del delantero azulgrana. Y ahí es donde Alonso sitúa al brasileño por encima del resto. "Está demostrando que en estos momentos Raphinha es el mejor futbolista del mundo", sostiene.

Goles, presión y liderazgo

El exjugador del Barça no se queda únicamente con las cifras goleadoras. Para defender su argumento, destaca el impacto global que está teniendo Raphinha en el equipo de Hansi Flick. "Si es el mejor futbolista del mundo, el que más goles mete, el que más presiona, el que más corre, el que más lidera a su equipo, es indudable que debería ganarlo", sentencia.

Los números explican esa argumentación. Raphinha suma 12 goles y tres asistencias en siete jornadas de LaLiga, además de otros dos tantos en Champions, según los registros oficiales de la competición. Su transformación también ha sido clave. Flick ha apostado por él como delantero centro y el brasileño ha respondido con un arranque goleador histórico. El propio Barcelona destacó recientemente sus 14 goles en sus ocho primeros partidos oficiales, el mejor comienzo goleador del club en ese tramo de una temporada.

La reconversión que ha cambiado al brasileño

El nuevo rol está permitiendo a Raphinha explotar una faceta diferente. Ya no parte siempre desde la banda, sino que aparece mucho más cerca del área y participa constantemente en la presión adelantada del Barcelona. Su rendimiento está siendo especialmente llamativo después de una temporada pasada marcada por las lesiones. Ahora, con continuidad y una nueva responsabilidad dentro del equipo, se ha convertido además en uno de los líderes del vestuario.

Precisamente esa evolución ha coincidido con su consolidación como capitán y con su renovación con el Barcelona hasta 2030, después de que el propio jugador reconociera que llegó a pensar que su etapa en el club había terminado. Mientras tanto, el Balón de Oro tendrá que esperar hasta el 26 de octubre, cuando se entregue el premio en Londres.