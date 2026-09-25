Camello se dispara en Europa y deja atrás a Raphinha y Baena

Sergio Camello está firmando un inicio de temporada espectacular. El delantero español lidera entre las cinco grandes ligas el diferencial entre goles marcados y esperados, con un +4,5: suma siete tantos cuando sus ocasiones apuntaban a solo 2,5 xG

Sergio Camello está protagonizando uno de los comienzos de temporada más llamativos entre los delanteros de las cinco grandes ligas. El atacante español encabeza el ranking de jugadores que más están superando sus goles esperados, con una diferencia de +4,5 que refleja su extraordinaria eficacia de cara a portería.

Los números hablan por sí solos. Camello ha marcado siete goles cuando sus ocasiones generadas situaban su registro esperado en 2,5 xG. Es decir, ha convertido 4,5 tantos más de los que, según la calidad y cantidad de sus oportunidades, apuntaban los modelos estadísticos. Un dato que adquiere todavía más relevancia al compararlo con algunos de los grandes nombres que también han comenzado el curso a un ritmo goleador elevado.

Camello, el gran especialista en convertir lo difícil

El delantero español no necesita acumular un volumen enorme de ocasiones para hacer daño. Su actual registro demuestra precisamente lo contrario: está sacando el máximo rendimiento de las oportunidades que tiene.

Los siete tantos conseguidos superan ampliamente los 2,5 goles que cabría esperar según su xG. Esa diferencia de +4,5 le sitúa en lo más alto de esta clasificación entre las cinco grandes ligas. No se trata únicamente de marcar. La clave está en cuánto está convirtiendo por encima de lo que indican sus ocasiones. Y ahí Camello está firmando un registro extraordinario. Su momento también refleja el estado de confianza que atraviesa. Cada llegada al área parece convertirse en una amenaza y el delantero está castigando prácticamente cualquier espacio que encuentra frente a la portería rival.

Raphinha y Baena también aparecen en la lista

El registro de Camello cobra todavía más dimensión al mirar quiénes aparecen detrás de él. Raphinha ocupa la segunda posición, con un diferencial de +3,2.

El brasileño ha marcado 12 goles a partir de 8,8 xG, una diferencia que demuestra que también está siendo capaz de transformar sus oportunidades a un ritmo superior al previsto. En tercer lugar aparece otro futbolista español: Álex Baena. El jugador suma cuatro goles cuando sus ocasiones generadas alcanzaban apenas 1,1 xG. Su diferencial es de +2,9. Tres jugadores de perfiles diferentes, pero unidos por una misma característica durante este comienzo de temporada: su eficacia está muy por encima de lo que indican sus ocasiones.

El dato que explica el momento de Camello

El diferencial de goles respecto a los xG no determina por sí solo el nivel de un delantero ni permite saber cuánto tiempo mantendrá ese ritmo. Sin embargo, sí sirve para poner números a una realidad que el atacante está mostrando sobre el césped.

Camello está marcando mucho más de lo que cabría esperar por las ocasiones que genera. Y esa capacidad para transformar oportunidades está teniendo un impacto directo en su equipo. Con siete goles y un diferencial de +4,5, el delantero español se ha colocado provisionalmente en lo más alto de este particular ranking de eficacia en las cinco grandes ligas.

Por delante de Raphinha, Baena y otros grandes goleadores del continente, Camello se ha convertido en el futbolista que más está exprimiendo cada ocasión. Un arranque que confirma que, al menos por ahora, el delantero del Rayo está viendo la portería como nunca.