Álex Baena muestra su lado más humano con España

El internacional español, MVP y goleador ante Uruguay, se abre antes del duelo contra Austria y explica cómo la salud mental, María Caamaño y el grupo han marcado su camino en el Mundial 2026

Álex Baena vive su primer Mundial desde un lugar que hace unos meses parecía lejano: titular, decisivo y reforzado emocionalmente. Su gol ante Uruguay dio a España el primer puesto del Grupo H y le convirtió en el mejor jugador del partido.

Ahora, antes del cruce contra Austria, el futbolista de Roquetas de Mar ha dejado una entrevista cargada de contenido humano, competitivo y emocional. En ella habla de su psicólogo, de María Caamaño, del peligro de los detalles y del sueño de seguir avanzando con la Selección española.

Álex Baena explica la ayuda mental que le sostiene en el Mundial

La frase más potente de la entrevista concedida a Mundo Deportivo no habla de goles, de sistemas ni de rivales. Habla de salud mental. Baena reconoce que no entiende su presente sin el trabajo psicológico que ha hecho durante los últimos años: “No estaría hoy aquí si no fuese por la figura del psicólogo”.

No es una declaración menor en plena Copa del Mundo. En un torneo donde todo se mide por titulares, presión, errores y momentos límite, el internacional español ha puesto sobre la mesa una realidad cada vez más visible en el fútbol de élite: competir también exige cuidar la cabeza.

Esa idea conecta con lo que explicaba Diego Segura, psicólogo deportivo y exfutbolista, en una entrevista con ESTADIO Deportivo sobre la Selección española en el Mundial: “Cuanto más frescos mentalmente estén, mejor funciona el juego”. La frase ayuda a entender por qué el caso de Baena no es una excepción, sino parte de una tendencia cada vez más asentada en el alto rendimiento.

Baena admite que su entorno profesional no se limita al entrenamiento físico. Habla de nutricionista, preparador, fisioterapeuta y psicólogo como una estructura que le ha ayudado a sostenerse. La diferencia está en que, esta vez, no lo cuenta desde la teoría, sino desde una experiencia personal que le llevó a atravesar una etapa muy dura.

Baena convierte el gol a Uruguay en una historia de María Caamaño

El gol contra Uruguay tuvo valor deportivo, pero también una carga emocional evidente. Baena marcó su primer tanto en un Mundial justo el día en el que María Caamaño habría cumplido 14 años. Por eso escribió después “el destino” en redes sociales.

El centrocampista mantiene un vínculo muy especial con su recuerdo y con su familia, y explicó que sentía que ella le había ayudado a empujar el balón en el momento exacto. Por ello que, en la celebración, sus dedos apuntaran al cielo, en un sentido homenaje para el motor de esta Selección.

España encuentra en Baena un futbolista diferente antes de Austria

La evolución de Baena dentro del torneo ha sido evidente. Empezó desde el banquillo, fue ganando espacio y terminó convertido en protagonista ante Uruguay. Para él, aquel MVP funcionó como una inyección anímica antes de la fase eliminatoria.

Ahora, en dieciseisavos, el duelo contra Austria aparece como una prueba muy seria. Baena vio al rival ante Argentina y lo definió de forma directa: “Austria será durísimo”. No lo dice por cortesía. Habla de una selección agresiva en los duelos, con jugadores capaces de tener balón y de llevar el partido a un escenario físico.

Álex Baena avisa del peligro de los detalles ante Austria

La Selección española llega al cruce de Los Ángeles con buenas sensaciones, pero sin margen para confiarse. Baena lo resumió desde una idea sencilla: en esta fase del Mundial, se puede caer “por el más mínimo detalle”.

Ese mensaje encaja con el recorrido de España en el torneo. El equipo comenzó con dudas ante Cabo Verde, reaccionó con autoridad frente a Arabia Saudí y cerró el grupo ganando a Uruguay. La mejora ha sido progresiva, pero el Mundial ya no perdona procesos largos.

Messi e Iniesta aparecen en el sueño mundialista de Baena

En la parte más futbolera de la entrevista, Baena también habló de sus referentes. Reconoció que sus dos ídolos siempre han sido Messi e Iniesta, dos nombres que ayudan a entender su sensibilidad con el balón.

El sueño de cruzarse con Argentina aparece en el horizonte, aunque solo podría darse en una final. Baena no esconde que enfrentarse a Messi en un Mundial “sería un sueño”. No lo plantea como una distracción, sino como una ilusión que pertenece al lado más romántico del fútbol.

En el Mundial 2026, Álex Baena ha dejado de ser una alternativa para convertirse en un nombre propio de la Selección española. Ahora le toca confirmar que aquel gol ante Uruguay no fue algo momentáneo, si no el comienzo de un largo vínculo con La Roja.