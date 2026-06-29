Luis de la Fuente da la última hora sobre Nico Williams

El jugador de la selección española y del Athletic Club, que cayó lesionado en el duelo ante Uruguay del pasado 27 de junio, sería duda para jugar unos hipotéticos octavos de final del Mundial según apuntó Luis de la Fuente, en Radio Nacional de España. "Puede que le impida estar en octavos"

Nico Williams sufrió una lesión en el último partido de la selección española ante Uruguay después de una dura entrada de Nicolás de la Cruz. Después de las pertinentes pruebas llevadas a cabo por los servicios médicos de la Roja, se confirmó que Nico Williams sufría "una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma".

Este mismo lunes, el propio Luis de la Fuente, en una entrevista para Radio Nacional de España, no se mostraba demasiado optimista con la posible reaparición de Nico Williams en un hipotético duelo de octavos de final del Mundial en el caso de que España supere a Austria el próximo 2 de julio.

La vuelta de Nico Williams a la selección española en el Mundial

La lesión de Nico Williams ha trascendido en parte lo deportivo después de que el jugador de la selección española y del Athletic Club publicase en sus redes sociales un texto en el que se abría en canal para mostrar el golpe anímico que le suponía esta dolencia. Nico Williams también apostaba por volver al final de un sentido mensaje en X (antes Twitter): "La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este mundial".

Precisamente sobre esa vuelta habló este lunes Luis de la Fuente en palabras para Radio Nacional de España. El técnico de España no quiso lanzar falsas esperanzas sobre la disponibilidad de Nico Williams y a pesar de que apuntó a que la gravedad de su lesión era menor de lo que se esperaba, fue sincero sobre el momento de regresar: "Nico no tiene la lesión que pensábamos, es una sobrecarga, pero esa molestia puede que le impida estar en octavos".

España, en el caso de superar a Austria el próximo 2 de julio, se mediría al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia. El choque de octavos de España se disputaría el próximo 6 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española).

Luis de la Fuente, dispuesto a asumir riesgos con Nico Williams

Prosiguiendo con la situación de Nico Williams, Luis de la Fuente comentó que los servicios médicos habían recomendado que en los próximos días el jugador de la Roja volviese a retomar la actividad. El seleccionador también confirmó la predisposición de Nico Williams por asumir ciertos riesgos: "Veo bien a Nico, hablé ayer con él. Los servicios médicos nos recomiendan que retome la actividad en los próximos días. Los jugadores tienen que asumir cierto riesgo y los jugadores están predispuestos".

Por último, Luis de la Fuente confesó que tras el mensaje publicado en redes sociales por Nico Williams, habló con él y su actitud cambió al día siguiente con el grupo: "Después de hablar conmigo era otro, parecía que no tenía molestias. En caliente es legítimo decir eso, mostrar que estás dolido. Pero al día siguiente su actitud en el grupo era otra, de alegría".