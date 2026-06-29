Marcos Llorente rebaja la euforia y avisa: "Cualquier selección puede complicarte en el Mundial"

El defensa, fijo para Luis de la Fuente, aclara el estado de Nico Williams, reivindica sus rutinas y avisa del nivel del Mundial con un mensaje claro. Además, ha elogiado a Lamine Yamal: "Es el jugador que marca las diferencias y pues ahí momentos en los que se elige subir o no"

Marcos Llorente ha hablado en rueda de prensa a pocos días del partido ante Austria. El jugador del Atlético de Madrid está siendo importante para Luis de la Fuente en este Mundial, siendo titular y jugando los 90 minutos contra Cabo Verde y Urguay. En este sentido, el defensa de la selección española ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar de diferentes temas como el estado de Nico Williams.

Además, Marcos Llorente se ha referido al favoritismo en este Mundial: "Cualquier selección te pone las cosas complicadas si no tienes un buen día". Sobre su particular rutina, el defensa de España y de Atlético de Madrid ha dejado claro que no tiene problema "porque los hábitos los sigo igual en el hotel". El combinado dirigido por Luis de la Fuente cuenta las horas para medirse a Austria este jueves en los dieciseisavos de final.

Marcos Llorente: "Los hábitos los estoy manteniendo"

En primer lugar, Marcos Llorente aclaró cómo se encuentra Nico Williams: "Yo creo que en las redes sociales lees unas palabras y no sabes como está esa persona. El ya lo está llevando mucho mejor, por dentro tendrá el dolor de no poder ayudar al equipo, pero entre todos le estamos apoyando igual que a Yeremi. Estamos todos con mucha confianza".

Sobre sus hábitos, el lateral de España ha explicado que los puede seguir "igual que en casa. En cuanto a la comida la selección prepara todo lo que queramos. Los hábitos los estoy manteniendo". Marcos Llorente ha hablado sobre cómo está el vestuario en estos momentos del Mundial: "Yo veo bien al equipo. Cada partido es un mundo, en el último partido ellos se jugaban la vida. El objetivo está cumplido, estamos en dieciseisavos".

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Marcos Llorente: "Son importantes pero no es un Mundial de las estrellas"

Marcos Llorente, que asciende a capitán en el Atlético, ha dado su opinión sobre las pausas de hidratación: "Es algo que no me incumbe. Lo que me pongan lo tengo que hacer. Cuando hace mucho calor viene bien, pero entiendo que la gente se queje porque se para el juego". El defensa apuntó si es el Mundial de las estrellas: "No creo que las estrellas ganen sin su equipo, necesitan que les ayuden a ganar. Son importantes pero no es un Mundial de las estrellas".

Por otro lado, Marcos Llorente valoró su relación y conexión con Lamine Yamal dentro del campo: "El Atlético de Madrid no tiene nada que ver con la selección. Poco a poco nos vamos conociendo, Lamine no necesita mucha ayuda. A veces es mejor darle el balón para que se juegue el 1 contra 1. Es el jugador que marca las diferencias y pues ahí momentos en los que se elige subir o no. Con Lamine intento tener comunicación para que vaya todo mejor".

Marcos Llorente: "Francia y Portufgal están apretando mucho"

Sobre las diferencias con el Mundial de Qatar, el lateral, que fue contundente con España, ha comentado que tiene "las mismas sensaciones. Es algo muy emotivo el poder defender tu país y no creo que tenga diferente sensación. No he visto mucho al resto, pero Francia, Portugal están apretando mucho y cualquier selección puede complicarte. Es difícil elegir un favorito, yo me dedico a entrenar sin pensar si somos favoritos".

concluyó hablando de las rotaciones y del lugar de entrenamiento: "Hemos venido 26 jugadores, todos hemos hecho las cosas bien en nuestro club. Es una competición muy larga que los jugadores necesitan descanso. A veces te toca entrar otras no, pero debemos de estar unidos. Sería muy complicado hacer todo en un mismo sitio. Se hizo en el anterior Mundial y eso era una maravilla, pero tampoco notamos mucho los cambios".