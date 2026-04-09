Dejó el Betis por la puerta de atrás y es encumbrado en América: Vitor Roque lidera la Copa Libertadores

El ex delantero verdiblanco, actualmente en el Palmeiras, es el jugador con mayor valor de mercado de todos los que disputan la máxima competición de clubes en Sudamérica

No se le echa de menos en el Real Betis, donde su paso fugaz tampoco es que dejase grandes recuerdos. Pero sin duda resulta llamativo el resurgir protagonizado por Vitor Roque en su país. Con solo 21 años, el delantero brasileño vuelve a estar en la cresta de la ola y no es de extrañar que haya clubes pendientes para traerlo de nuevo al Viejo Continente. Un objetivo que él mismo se marcó cuando tuvo que dar un paso atrás al no poder dar lo que todos esperaban en LaLiga.

Un negocio redondo para el Real Betis, donde fue de más a menos

“Volveré a Europa, pero esta vez más preparado. Ahora mi foco está en el Palmeiras y en seguir creciendo”, anunció 'Tigrinho' hace poco más de un año. Fue en febrero de 2025 cuando la necesidad económica del FC Barcelona convenció al club verdiblanco para romper su cesión. Para ello, en Heliópolis se vieron recompensados, obteniendo un 30% más del pase de Ez Abde, para controlar así el 80%. Mientras tanto, el club catalán se aseguró recuperar prácticamente la inversión realizada en el mercado invernal de la 23/24, ingresando 25,5 millones de euros más otros 5 millones en variables.

En realidad, Vitor Roque hacía ya algún tiempo que había perdido en las filas verdiblancas el protagonismo del que gozó a comienzos de curso. Fue claramente de más a menos y fue perdiendo terreno con Bakambu, quedando relegando claramente ya a un segundo plano tras el fichaje en enero de 'Cucho' Hernández, lo que fue muy criticado por su agente. Una clara involución que también pesó en sus declaraciones, pues el de Timóteo pasó de asegurar que le gustaría estar muchos años en el Real Betis a lanzarle un 'dardo' cuando firmó por su nuevo equipo.

Busca títulos que defiendan su 'dardo' al Real Betis

"En el Betis luchaba por clasificarme para la Conference y en el Palmeiras lucharé por ganar títulos", aseguró, aunque de momento solo ha podido conquistar un trofeo menor como el Campeonato Paulista, tras imponerse en los dos partidos de la final al Novorizontino el pasado mes de marzo. Ahora, no obstante, su gran reto es salir campeón del Brasileirao, actual,ente liderado por su equipo con cinco puyntos de ventaja, y la prestigiosa Copa Libertadores.

Su valor de mercado ha subido a 35 millones de euros

De cara a dicha competición, la mayor de clubes en Sudamérica, Vitor Roque puede presumir de ser el futbolista con mayor valor de mercado de todos los que la disputan. Su tasación ha subido de 35 a 38 millones de euros en la última actualización de la web especializada Transfermarkt, aunque todavía está por debajo de los 40 millones que alcanzó con el Athletico Paranaense antes de firmar por el Barça. Pero eso le basta para liderar un ranking en el que el 'top ten' está copado por jugadores de equipos brasileños, siendo Lucas Paquetá, del Flamengo, quien más se le acerca con un precio de 35 millones.

Una lesión le ha impedido debutar en la Copa Libertadores

Una lesión de tobillo, sin embargo, le impidió estrenarse esta pasada madrugada en el empate a uno ante el Junior de Barranquilla en la primera jornada de la fase de grupos del torneo. Dicha dolencia le ha hecho perderse ya varios encuentros esta temporada y tampoco pudo ser llamado por Ancelotti en el último parón, después de que en noviembre regresase a la selección brasileña de la mano del italiano. Su gran objetivo, en cualquier caso, es estar en el Mundial: "Sería un sueño hecho realidad”.

La Premier League no lo pierde de vista

Para ello, no puede aflojar dada la elevada competencia. De momento suma seis goles en 16 partidos, al tiempo que en Europa ha sido vinculado en los últimos meses con clubes de la talla del Manchester United, el Chelsea o el Tottenham Hotspur. En el Real Betis, en cualquier caso, nadie se tira de los pelos tras un discreto paso en el que firmó 7 tantos y dos asistencias en 33 encuentros.