Vitor Roque dispara su valor a 85 millones de euros y se convierte en uno de los jugadores más cotizados de Sudamérica

El delantero Vitor Roque alcanza un valor de mercado cercano a 85 millones de euros, consolidándose como uno de los activos más valiosos del fútbol brasileño

El delantero brasileño Vitor Roque atraviesa la etapa más destacada de su carrera desde su regreso a Palmeiras. Su decisión de dejar Europa y vestir la camiseta del Verdão ha resultado acertada: el atacante se ha consolidado como la referencia ofensiva del equipo dirigido por Abel Ferreira, finalizando la temporada como máximo goleador de la plantilla.

Un valor en alza imparable

Según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football Observatory), Roque alcanza un valor de mercado cercano a 85 millones de euros, más del triple de los 25 millones que Palmeiras pagó al Barcelona hace menos de un año. Este aumento exponencial convierte al delantero en una de las inversiones más rentables del fútbol brasileño reciente y posiciona al club para una futura plusvalía multimillonaria.

A pesar del interés de varios clubes europeos, su entorno, liderado por los agentes André Cury y Fran Godoy de Link Sports, prioriza la continuidad. La idea es que Roque permanezca en Brasil al menos hasta el próximo verano, consolidándose como figura central del proyecto deportivo de Palmeiras.

Liderazgo y protagonismo en el Verdão

Vitor Roque se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Su rendimiento constante le valió incluso la convocatoria con la Selección Brasileña, reforzando su estatus como promesa nacional de cara al Mundial 2026, donde busca ser parte del equipo que dirigirá Carlo Ancelotti. En el campo, su influencia va más allá de los goles: su técnica, visión de juego y capacidad para generar oportunidades hacen de él un líder dentro del vestuario.

De las dificultades al estrellato

El camino de Roque no ha sido sencillo. Tras un inicio irregular en Europa, con pasos discretos por Barcelona y Athletico Paranaense, y una sequía goleadora que afectó su confianza, el atacante ha logrado reencontrarse con su mejor versión en Palmeiras. La paciencia del club y el apoyo de su entorno fueron claves para que el joven talento brasileño pudiera madurar y consolidarse.

Estadísticas que respaldan su crecimiento

En la temporada pasada, Roque cerró el año con 20 goles, incluyendo actuaciones decisivas en la Copa Libertadores, donde dio asistencias claves en la fase final. Su aporte ofensivo ha sido determinante, posicionándolo como uno de los delanteros más completos de la liga brasileña.

Preparado para nuevas oportunidades

Actualmente, Vitor Roque se recupera de un leve esguince de tobillo, pero sigue participando activamente en los entrenamientos. Con un futuro brillante por delante, su continuidad en Palmeiras asegura que seguirá creciendo, aumentando su valor de mercado y preparándose para posibles ofertas de Europa en el verano próximo.