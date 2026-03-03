Yannick Carrasco arrasa en febrero y es elegido 'Mejor Jugador del Mes' en la liga saudí

Yannick Carrasco vive su mejor momento en Arabia Saudí y vuelve a llamar a la puerta de la selección belga

A sus 32 años, Yannick Carrasco atraviesa uno de los momentos más productivos de su carrera. Lejos de representar un retiro anticipado, su aventura en Arabia Saudí se ha convertido en un escenario ideal para exhibir regularidad, liderazgo y contundencia ofensiva. El extremo del Al Shabab no solo se ha consolidado como referente del equipo, sino que vuelve a aparecer en el horizonte de la selección belga.

Su rendimiento más reciente le valió el reconocimiento como Jugador del Mes de febrero en la Roshn Saudi League, un galardón que premia una racha sobresaliente en la que participó directamente en nueve de los doce goles anotados por su equipo durante ese periodo.

Un febrero demoledor

Las cifras hablan por sí solas: seis tantos y tres asistencias en apenas un mes. El momento culminante llegó en el derbi aplazado ante Al Riyadh, donde Carrasco firmó un triplete decisivo en la victoria por 3-1.

El conjunto capitalino, ahora dirigido por Noureddine Ben Zekri, logró cuatro triunfos en seis jornadas, suficiente para alejarse de los puestos comprometidos y escalar hasta la 13ª posición. En un contexto de presión clasificatoria, la capacidad goleadora del belga ha sido determinante para cambiar la dinámica.

Un crecimiento sostenido desde su llegada

Desde que aterrizó en el club saudí procedente del Atlético de Madrid en el verano de 2023, Carrasco no había mostrado una secuencia tan contundente frente al arco rival. La actual campaña ya es la más prolífica desde su fichaje: acumula 19 goles en 28 partidos, superando ampliamente los 13 que registró en sus dos primeras temporadas combinadas.

Más allá de los números, su influencia se percibe en el juego colectivo. Ha asumido galones en momentos críticos, liderando la reacción tras la salida del anterior técnico y convirtiéndose en el principal argumento ofensivo del equipo.

Otros protagonistas del mes en Arabia

En paralelo, el líder del campeonato, Al Nassr, también fue protagonista en los premios mensuales. Su entrenador, Jorge Jesus, recibió el reconocimiento al Mejor Entrenador, mientras que el guardameta Bento fue distinguido como Mejor Portero tras mantener cinco porterías a cero en seis encuentros.

En la categoría juvenil destacó Abdulaziz Al Elewa, joven talento del Al Kholood, quien continúa consolidándose como una de las promesas del torneo.

La selección belga en el horizonte

El excelente momento de Carrasco no ha pasado desapercibido en Europa. El seleccionador Rudi Garcia sigue de cerca su evolución, y su nombre vuelve a sonar como opción real para reforzar el ataque de Bélgica en la próxima cita internacional.

De concretarse su convocatoria, supondría su regreso a los ‘Diablos Rojos’ dos años después de su última participación oficial, en la Eurocopa 2024. Con experiencia, madurez y una versión goleadora revitalizada, Carrasco aspira a demostrar que su etapa en Arabia no es el epílogo de su carrera, sino el impulso hacia un nuevo capítulo en la élite internacional.