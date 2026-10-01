Lolo Rosano maneja una oferta del extranjero: del 'favor' de la selección española al sueño de volver al Sevilla

El entrenador natural de San Fernando se encuentra en negociaciones con un equipo europeo, "de un país futbolero", y admite en su entrevista con ESTADIO Deportivo que el éxito del último Mundial ha vuelto a poner de moda a los técnicos de nuestro país

Tras pasar la campaña pasada por el Antoniano, al que mantuvo en Segunda RFEF, Lolo Rosano busca nuevos retos y podría estar muy cerca de volver a los banquillos. El gaditano, que inició su carrera en el San Fernando de su ciudad natal y la continuó en el Balón de Cádiz, tiene como gran aval su paso de ocho temporadas por el Sevilla FC, en cuya cantera fue escalando para dirigir desde categoría alevín y cadete hasta el Sevilla C y el Juvenil de División de Honor. Una trayectoria que, a sus 39 años, le podría llevar a hacer las maletas para emprender una aventura lejos de nuestra fronteras, expandiendo la 'marca España' que tan de moda vuelve a estar en el mundo del fútbol gracias al segundo Mundial de la 'Roja'. Aunque mirando al futuro, el isleño nunca descarta una segunda etapa en Nervión, como reconoce en su entrevista con ESTADIO Deportivo.

- ¿Alguna propuesta a la vista para volver a los banquillos?

- Estamos ahí. Llevamos una semana viendo un par de opciones, con un equipo español y otro del extranjero, que es la que está más cerca, pero aún debemos concretarlo. Es verdad que hemos estado un mes más parados con el inicio de la competición y ahora otra vez han salido cosas interesantes. Ya me llamaron en pretemporada del extranjero, pero no eran ofertas muy atractivas y decidí esperar. Mi prioridad, después de haber salido del Sevilla, es afrontar un proyecto profesional y está posibilidad en el extranjero me llama la atención.

- Sería una aventura muy diferente a las que has tenido hasta ahora en tu trayectoria.

- Sí, sería mi primera vez en el extranjero y es una oportunidad que me ilusiona. Al final es un paso para mejorar en muchas facetas. También en el idioma, que es una de las asignaturas que tengo pendientes. Lo domino, pero creo que me ayudaría también especializarme en ello, sobre todo porque ahora, tras el Mundial, el técnico español se ha puesto otra vez de moda y la verdad es que han salido muchas cosas, aunque al final, para moverte de tu casa también tiene que ser algo que te guste en muchos aspectos y esta última propuesta ha sido lo que más me ha llamado la atención.

- ¿Alguna pista sobre ese posible destino?

- Es un país europeo y futbolero. Llevamos cuatro reuniones en la última semana, me han pasado una propuesta y yo les he comunicado lo que yo necesito. En breve espero noticias.

- ¿Cómo valoras tu paso por la cantera del Sevilla FC?

- Fueron ocho años y he tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales, con grandes jugadores, competir en competiciones que me han exigido mejorar en el día a día. Y eso me ha ayudado mucho a crecer como entrenador y como persona. Siempre lo he dicho y siempre lo diré: estoy gradecido a todo lo que me ha aportado el club para ser lo que soy.

- ¿Es muy diferente trabajar a nivel de formación que hacerlo exclusivamente para competir"

- Sobre todo, por el contexto. En una cantera hay que competir, pero hay muchos más objetivos. Está la formación, la progresión del futbolista dentro del mismo club, adelantar edades… Un futbolista con 17 años funciona muy diferente a un futbolista con 30, obviamente, pero al final es fútbol y coinciden todos los conceptos allá donde vayas, pero sí que te tienes que adaptar a cada lugar. No tiene nada que ver el Antoniano, por instalaciones, por competición, por más social... a una cantera. Yo también venía anteriormente de haber estado en el San Fernando, que tuve la suerte de estar en el primer equipo y sabía más o menos cómo funciona un vestuario en esas categorías y en esas edades. Al final es una vivencia diferente, pero que te ayuda a seguir creciendo como entrenador y a seguir mejorando.

- ¿Sueñas con volver al Sevilla? ¿Te gustaría tener una segunda etapa?

- Al final, sigo viviendo aquí y le tengo mucho cariño al club y a su gente. Soy joven, el fútbol da muchas vueltas y... ¿por qué no? Volver a una entidad como el Sevilla... Siempre dejo las puertas abiertas en todos los sitios que estoy, pero el Sevilla más si cabe. Es un club que quiero y que me ha ayudado muchísimo a crecer.

- ¿Cuál es tu horizonte más próximo?

- En el fútbol nunca se sabe. Al principio de verano prácticamente me veía en un sitio y no se dio. Luego salieron cosas que no me han convencido y ahora tengo esta opción que no sé si se va a dar porque todo es muy cambiante. Yo estoy abierto a todo, me preparo día a día para mejorar como entrenador para todo lo que pueda venir y que cuando llegue me coja preparado.