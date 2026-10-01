La reducida lista de posibles rivales de Sevilla y Betis en el estreno copero

Encuadrados por una presunta proximidad geográfica por la RFEF en el bombo cuatro del sorteo del próximo lunes 5 de octubre, junto a Getafe y Rayo Vallecano, se medirán con toda seguridad con alguno de los dos clasificados vía Copa Federación o con los que proceden de la ronda previa

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas albergará el próximo lunes 5 de octubre a partir de las 13:00 horas el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que participarán 112 de los 116 equipos que forman el torneo (todos menos los cuatro de la Supercopa de España, que entrarán ya en dieciseisavos de final, casos de FC Barcelona, Real Madrid, el vigente campeón Real Sociedad y Atlético de Madrid), entre ellos el Real Betis y el Sevilla FC. Como en la pasada edición, la RFEF ha determinado cuatro bombos por criterios de presunta proximidad geográfica, aunque los dos hispalenses comparten el 4 con dos madrileños y podrían arrancar... ¡en las Islas Canarias!

De esta forma, verdiblancos y blanquirrojos comparten el cuarto grupo con Getafe CF y Rayo Vallecano, en lo que a la Primera división se refiere, y con cinco conjuntos de LaLiga Hypermotion. A saber: UD Las Palmas, Córdoba CF, CD Leganés, Cádiz CF y CD Tenerife, más tres de Primera RFEF (CD Extremadura, Rayo Majadahonda y CD Coria), siete de Segunda RFEF (Xerez CD, San Sebastián de los Reyes, RSD Alcalá, Ciudad de Lucena, Atlético paso, Don Benito y CD Badajoz) y uno de Tercera RFEF (el Trival Valderas). Con todo, al emparejarse los de la elite con los de categoría inferior, nervionenses, heliopolitanos, azulones y franjirrojos sólo tienen cuatro posibles rivales.

Los seis posibles rivales béticos y sevillistas para la primera ronda de Copa

Real Betis y Sevilla FC (como Getafe CF y Rayo Vallecano) se repartirán los dos oponentes que proceden de la fase previa y los dos que se clasificaron vía Copa Federación. De momento, solamente se conoce la identidad de estos últimos: el RC Recreativo de Huelva y el CDA Navalcarnero madrileño. Los otros dos están inmersos en plena eliminatoria, aunque la UB Lebrijana tiene una gran ventaja de la ida ante el filial de la AD Ceuta (el CD Ceuta 6 de junio), que debería remontar en tierras norteafricanas este próximo sábado 3 de octubre a las 18:00 horas el contundente 5-0 de la ida en el Municipal de Lebrija.

Bastante más abierta está el otro emparejamiento, pues el Sporting Hortaleza de la capital de España únicamente pudo imponerse en su feudo por la mínima (1-0) al Atlético Unión Güimar el pasado 27 de septiembre, por lo que los tinerfeños tienen ciertas opciones de remontada el próximo domingo 4-O a las 13:00 hora penaninsular en su estadio de El Tasagaya. Por tanto, heliopolitanos y nervionenses arrancarán la presente edición de la Copa del Rey en Huelva, Tenerife, Madrid, Lebrija o Ceuta, con lo que la proximidad geográfica (y, por ende, el menor desgaste) en este compromiso a partido único es relativo. La citada ronda se disputaría entre el 27 y 29 de octubre.