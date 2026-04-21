Detenidos dos aficionados por lanzar bengalas en un coche cuando regresaban de la final de Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid

La Guardia Civil ha detenido a dos personas que viajaban en un vehículo después de estar en Sevilla en la final de Copa entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. El conductor y el ocupante, que ya están en libertad, lanzaron bengalas desde un vehículo a otros conductores en la A-66 en Mérida

El pasado sábado, Real Sociedad y Atlético de Madrid fueron protagonistas de la fiesta del fútbol en la final de Copa del Rey que se disputó en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Parece que algún que otro aficionado quiso pasárselo mejor de la cuenta y en el viaje de regreso a casa tuvo la estúpida idea de lanzar bengalas desde su vehículo a la altura de Mérida en la A-66.

Según ha informado el Ministerio del Interior, el conductor y el ocupante del vehículo fueron detenidos por delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial, aunque ya están en libertad. La nota explica que varios agentes de la Guardia Civil acudieron al aviso de varias columnas de humo en la autovía A-66 a su paso por Mérida, ante lo que creían que podría ser un incendio tras un accidente.

Dos aficionados detenidos por lanzar bengalas en plena carretera en su regreso de la final de Copa del Rey

Los dos aficionados, que según ha informado la agencia EFE serían de la Real Sociedad fueron interceptados por la Guardia Civil cuando uno de ellos tenía medio cuerpo fuera del coche mientras lanzaba bengalas a otros conductores, "obligándoles a realizar maniobras evasivas para evitar un accidente", según se recoge en el comunicado del Ministerio del Interior. El coche en el que viajaban estos dos aficionados donostiarras circulaba en zigzag dentro de su carril, por lo que les dieron el alto e inspeccionaron el vehículo, en el que hallaron más de once kilos de diferentes tipos de material pirotécnico.

Incidente con una caravana con la bandera del Atlético de Madrid

El incidente anteriormente mencionado fue confundido con otro que se grabó un día después de la final de Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid en la autovía A-5 a la altura de Mérida y en la que se ve a varias furgonetas de color negro realizando maniobras viales junto a una autocaravana blanca que llevaba una bandera española con el escudo del Atlético de Madrid.

Una de las tres primeras se sitúa en paralelo por la izquierda a la furgoneta blanca con la puerta derecha abierta y amaga con aproximarse y ocupar el carril derecho por el que circulaba el vehículo blanco. Esas imágenes están actualmente siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico para identificar a los responsables de esos actos.

El delegado del Gobierno de Extremadura rectifica

Esta mañana, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, había afirmado en declaraciones a los medios que la Guardia Civil había detenido a dos personas por esta acción, aunque luego a través de dos notas de prensa se ha aclarado que todavía no hay detenciones por este asunto y que estas sí se han producido en un segundo incidente relacionado con el lanzamiento de bengalas el la autovía.