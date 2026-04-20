El Atlético de Madrid anuncia las lesiones de Sorloth y Lookman y da buenas noticias con Marcos Llorente

El delantero y el extremo se lesionaron durante la final de la Copa del Rey disputada el pasado fin de semana y serán bajan de cara al encuentro de LaLiga contra el Elche CF. El club rojiblanco, sin embargo, es más optimista con el polivalente futbolista

El Atlético de Madrid ha vuelto a los entrenamientos después de haber vuelto de Sevilla en donde perdió esta semana la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. El equipo que entrena Diego Pablo Simeone se centra en realizar el mejor final de temporada posible en donde el objetivo es, sobre todo, intentar ganar la UEFA Champions League. Pero antes hay partidos de LaLiga en los cuales el Atlético de Madrid no va a poder contar con algunos de sus mejores futbolistas como son Ademola Lookman y Alexander Sorloth. El club madrileño sí es más optimista con Marcos Llorente.

Lookman y Sorloth se pierden el partido contra el Elche CF

La derrota del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey no sólo ha traído perder un título ya que a ello hay que añadirle lesiones de jugadores importantes. Los futbolistas que han caído con Ademola Lookman y Alexander Sorloth. Ninguno de ellos estará disponible para disputar el partido de LaLiga de este miércoles contra Elche CF. También es casi imposible que ambos estén para jugar el encuentro del fin de semana contra el Athletic Club.

Ademola Lookman es el que tiene una lesión mayor sin que tampoco sea grave. El extremo, cuya sustitución durante la final copera sorprendió, sufre un edema en uno de sus aductores que le mantendrán alejado de los terrenos de juego durante al menos una semana. Se espera que el africano esté para el partido de semifinales de la UEFA Champions League contra el Arsenal.

Por su parte, Alexander Sorloth padece una contusión que también le van a impedir ayudar a sus compañeros. El noruego falló un penalti en la tanda además y, por tanto, le va a venir bien desconectar de cara al partido de UEFA Champions League contra el Arsenal en el que también se espera que esté.

Marcos Llorente apunta a estar

Uno de los futbolistas que sí apunta a estar en el partido contra el Elche CF es Marcos Llorente. El polivalente jugador del Atlético de Madrid no pudo jugar toda la final de la Copa del Rey.

Ahora se ha sabido que el madrileño sufre unas pequeñas molestias físicas, pero todo apunta a que Marcos Llorente no sufre nada grave y que si todo va bien podrá jugar el partido de este miércoles contra el Elche CF aunque el equipo rojiblanco no va a arriesgar absolutamente nada para evitar problemas físicos mayores que impidan que el jugador pueda jugar contra el Arsenal la siguiente semana.