Kubo: "Creo que el Atlético de Madrid ha hecho trampas y tenían más entradas"

El atacante de la Real Sociedad agradece, de forma muy peculiar, el apoyo de la afición 'txuri-urdin' y subraya que, pese a ser menos que la del Atlético de Madrid, se han hecho nota más

La Real Sociedad sigue en plena fiesta tras lograr su cuarto título de Copa del Rey. Los vascos vencieron, contra todo pronóstico, al Atlético de Madrid, que llegaba a la cita como favorito y, según Kubo, haciendo "trampas" para ser más en el Estadio de La Cartuja. El nipón, tras terminar el partido y con la efusividad característica tras haber ganado un título, acusó al cuadro madrileño de disponer de más entradas que los aficionados de la Real Sociedad, aunque la batalla de ruido se decantó del lado de los 'txuri-urdines'.

"Parecíamos locales, parecía Anoeta, se escuchaba más a nuestra afición. Ellos creo que han hecho trampas y tenían más entradas. Porque tenían más de la mitad, pero por voz les hemos ganado también", destacaba en zona mixta en los micrófonos, entre los que se encontraban el de ESTADIO Deportivo, el futbolista de la Real Sociedad que se mostró eufórico tras el triunfo y cambia el chip al Mundial: "Con el 2-2 estaba jodido y sabía que iba a salir. Ahora tengo que sumar minutos para llegar bien al Mundial", subraya Kubo. Además, como ya es habitual en el japonés, el atacante de la Real Sociedad dejó alguna que otra perla y destacó a Guedes como el más fiestero del equipo. "Yo me dejaré llevar. Lo organizarán los de siempre, a los que les gusta la fiesta. Guedes, Elustondo... A Guedes le encanta la fiesta, ya pedía una Copa antes de empezar. Hay veces que hablo mucho y mis compañeros luego me regañan", comentaba entre risas el '14' de la Real Sociedad.

Comienza la fiesta de la Real Sociedad

Ahora, con la Copa del Rey ya en Donosti, comienza la fiesta de la Real Sociedad con sus aficionados en San Sebastián, dónde ya han aterrizado recibiendo el cariño de toda la ciudad. Una vez concluida la primera acogida, la capital guipuzcoana se prepara para la gran celebración de este lunes, cuando la Real Sociedad será recibida en el Ayuntamiento, sobre las 19.00 horas, tras protagonizar un recorrido triunfal por el centro de la ciudad que partirá de Anoeta una hora antes.

En la recepción municipal, además del alcalde, Jon Insausti, y otros miembros de la corporación donostiarra, estarán representantes del Gobierno y el Parlamento vascos, así como de la Diputación Foral de Gipuzkoa, entre otras autoridades. Según las previsiones del Departamento de Seguridad, más de 100.000 personas podrían acudir a los festejos y congregarse, tanto a lo largo de la 'kalejira' que los campeones harán en autobús como en la posterior recepción en el Ayuntamiento, su terraza y los jardines de Alderdi Eder, junto a la playa de La Concha.