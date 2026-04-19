La felicitación del Athletic Club a la Real Sociedad desata la polémica: "Habéis traído la Copa a Euskal Herria"

Con un mensaje que no ha pasado desapercibido en las redes sociales y que se ha viralizado, el Athletic Club felicita a la Real Sociedad su cuarto título de la Copa del Rey

La rivalidad entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad no quita que el club rojiblanco, de forma señorial, felicite al cuadro donostiarra por haber logrado su cuarta Copa del Rey. El combinado bilbaíno, en las redes sociales, ha emitido un breve mensaje citando a la Real Sociedad a la que le ha dado la enhorabuena por su triunfo en la Cartuja ante el Atlético de Madrid. Aunque el mensaje es breve, con menos de 10 palabras, el Athletic Club desata la polémica al asegurar que "habéis traído la Copa a Euskal Herria".

Polémica en torno a la felicitación del Athletic Club a la Real Sociedad

El mensaje no ha pasado desapercibido en las redes sociales, dónde se ha generado un debate en torno a una publicación que muchos han considerado como polémica al poseer tintes políticos, de índole independentistas. Los aficionados la mundo del fútbol señalan 2 provocaciones en el mensaje del Athletic Club a la Real Sociedad. El primero de ellos es en torno al nombre de la competición. Mientras que todos los clubes que han felicitado al equipo de Matarazzo lo han hecho poniendo "Copa del Rey", el Athletic club suprime parte del nombre de la competición, resumiéndolo a "Copa".

Por otro lado, y siendo este el gran foco de la polémica, el Athletic Club incluye en su tweet la palabra "Euskal Herria", para referirse a la región a la que la Copa del Rey viaja tras la victoria del conjunto blanquiazul, un término que no ha gustado a los aficionados del mundo del fútbol, que sienten que fútbol y política, en este caso, van de la mano. Euskal Herria, en euskera, se refiere a la región , en castellano se traduce como ‘Nación Vasca’ o ‘Tierra de los Vascohablantes’, mientas que Euskadi es la nomenclatura en euskera para referirse al País Vasco. Tras lanzar el tweet en la noche del sábado, tras la final de la Copa del Rey, rápidamente se viralizó en la red social de X con más de 400 comentarios, mil retweets y 14.000 me gustas.

Pitos al himno nacional en la final de la Copa del Rey

Gran parte de la polémica viene marcada, otro año más, por los pitos que se escucharon en La Cartuja cuando sonó el himno nacional de España. Parte de la afición de la Real Sociedad, con ikurriñas al vuelo, silbaron durante todo el himno nacional, con la presencia del Rey Felipe XI en la grada, algo que volvió a sembrar el debate en torno a la fina línea entre la falta de respeto y la libertad de expresión.